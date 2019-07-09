Если открыть депо с долларовой интеренет карты, а долларовой КДВ еще нет,
можно открыть долларовую КДВ позже и потом вывести депо на нее?
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Додано: Сер 10 лип, 2019 09:19
Re: Приватбанк
Если открыть депо с долларовой интеренет карты, а долларовой КДВ еще нет,
можно открыть долларовую КДВ позже и потом вывести депо на нее?
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:23
депо в гривне..
P.s до 2014 года жил сам на проценты в гривне сладкие 25,5 % и ни в чём себе не отказывал, но потом начался Майдан....а сейчас 17.5 и минус налог с них выходит 13 не более но все равно выгоднее чем в баксе..на порядок.
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:23
так
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