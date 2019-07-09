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  #<1 ... 8172817381748175
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:19

Re: Приватбанк

Если открыть депо с долларовой интеренет карты, а долларовой КДВ еще нет,
можно открыть долларовую КДВ позже и потом вывести депо на нее?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:23

депо в гривне..

P.s до 2014 года жил сам на проценты в гривне сладкие 25,5 % и ни в чём себе не отказывал, но потом начался Майдан....а сейчас 17.5 и минус налог с них выходит 13 не более но все равно выгоднее чем в баксе..на порядок.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:23

  Ferlakur написав:Если открыть депо с долларовой интеренет карты, а долларовой КДВ еще нет,
можно открыть долларовую КДВ позже и потом вывести депо на нее?

так
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:46

  diplomnet написав:P.s до 2014 года жил сам на проценты в гривне сладкие 25,5 % и ни в чём себе не отказывал, но потом начался Майдан....а сейчас 17.5 и минус налог с них выходит 13 не более но все равно выгоднее чем в баксе..на порядок.

вы математику "на порядок" понимаете?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:01

Якщо порівнювати грн. та євро в приваті, то ще який "порядок".
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:05

  Ой+ написав:Якщо порівнювати грн. та євро в приваті, то ще який "порядок".

но разговор вроде шел про баксы...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:49

  mephala написав:
  diplomnet написав:P.s до 2014 года жил сам на проценты в гривне сладкие 25,5 % и ни в чём себе не отказывал, но потом начался Майдан....а сейчас 17.5 и минус налог с них выходит 13 не более но все равно выгоднее чем в баксе..на порядок.

вы математику "на порядок" понимаете?

Порядок не порядок, но в 3,6 раза выгоднее.
5К$ за пол года с 4,5% - это ~90$
5К$ по курсу 26 с 17,5% даже по обратному курсу 28 - ~325$
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:51

  mephala написав:
  diplomnet написав:P.s до 2014 года жил сам на проценты в гривне сладкие 25,5 % и ни в чём себе не отказывал, но потом начался Майдан....а сейчас 17.5 и минус налог с них выходит 13 не более но все равно выгоднее чем в баксе..на порядок.

вы математику "на порядок" понимаете?

якщо в двійковій системі числення то в два рази тотожне на порядок.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:32

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:
  diplomnet написав:P.s до 2014 года жил сам на проценты в гривне сладкие 25,5 % и ни в чём себе не отказывал, но потом начался Майдан....а сейчас 17.5 и минус налог с них выходит 13 не более но все равно выгоднее чем в баксе..на порядок.

вы математику "на порядок" понимаете?

якщо в двійковій системі числення то в два рази тотожне на порядок.

Что-то мне подсказывает, что число "17" в двоичной системе не имеет смысла...
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