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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:19
Если открыть депо с долларовой интеренет карты, а долларовой КДВ еще нет,
можно открыть долларовую КДВ позже и потом вывести депо на нее?
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Ferlakur
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Додано: Сер 10 лип, 2019 09:23
P.s до 2014 года жил сам на проценты в гривне сладкие 25,5 % и ни в чём себе не отказывал, но потом начался Майдан....а сейчас 17.5 и минус налог с них выходит 13 не более но все равно выгоднее чем в баксе..на порядок.
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diplomnet
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Додано: Сер 10 лип, 2019 09:23
Ferlakur написав:
Если открыть депо с долларовой интеренет карты, а долларовой КДВ еще нет,
можно открыть долларовую КДВ позже и потом вывести депо на нее?
так
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Додано: Сер 10 лип, 2019 09:46
diplomnet написав:
P.s до 2014 года жил сам на проценты в гривне сладкие 25,5 % и ни в чём себе не отказывал, но потом начался Майдан....а сейчас 17.5 и минус налог с них выходит 13 не более но все равно выгоднее чем в баксе..на порядок.
вы математику "на порядок" понимаете?
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mephala
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Додано: Сер 10 лип, 2019 10:01
Якщо порівнювати грн. та євро в приваті, то ще який "порядок".
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 10 лип, 2019 10:05
Ой+ написав:
Якщо порівнювати грн. та євро в приваті, то ще який "порядок".
но разговор вроде шел про баксы...
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mephala
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Додано: Сер 10 лип, 2019 13:49
mephala написав: diplomnet написав:
P.s до 2014 года жил сам на проценты в гривне сладкие 25,5 % и ни в чём себе не отказывал, но потом начался Майдан....а сейчас 17.5 и минус налог с них выходит 13 не более но все равно выгоднее чем в баксе..на порядок.
вы математику "на порядок" понимаете?
Порядок не порядок, но в 3,6 раза выгоднее.
5К$ за пол года с 4,5% - это ~90$
5К$ по курсу 26 с 17,5% даже по обратному курсу 28 - ~325$
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Додано: Сер 10 лип, 2019 14:51
mephala написав: diplomnet написав:
P.s до 2014 года жил сам на проценты в гривне сладкие 25,5 % и ни в чём себе не отказывал, но потом начался Майдан....а сейчас 17.5 и минус налог с них выходит 13 не более но все равно выгоднее чем в баксе..на порядок.
вы математику "на порядок" понимаете?
якщо в двійковій системі числення то в два рази тотожне на порядок.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:32
Квесторе_поверніться написав: mephala написав: diplomnet написав:
P.s до 2014 года жил сам на проценты в гривне сладкие 25,5 % и ни в чём себе не отказывал, но потом начался Майдан....а сейчас 17.5 и минус налог с них выходит 13 не более но все равно выгоднее чем в баксе..на порядок.
вы математику "на порядок" понимаете?
якщо в двійковій системі числення то в два рази тотожне на порядок.
Что-то мне подсказывает, что число "17" в двоичной системе не имеет смысла...
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