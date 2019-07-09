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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лип, 2019 15:53
Re: Приватбанк
Не "невозможно перевести", а "не имеет смысла" == "не существует".
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:16
Если смотреть внимательно в контекст - нету там "якщо".
Человек оперирует в десятичной системы и при этом говорит "на порядок"
Так что или ступил, или не знал, или и то и другое вместе
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