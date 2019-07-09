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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8173817481758176
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:53

Re: Приватбанк

Не "невозможно перевести", а "не имеет смысла" == "не существует".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:16

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:
  diplomnet написав:P.s до 2014 года жил сам на проценты в гривне сладкие 25,5 % и ни в чём себе не отказывал, но потом начался Майдан....а сейчас 17.5 и минус налог с них выходит 13 не более но все равно выгоднее чем в баксе..на порядок.

вы математику "на порядок" понимаете?

якщо в двійковій системі числення то в два рази тотожне на порядок.


Если смотреть внимательно в контекст - нету там "якщо".

Человек оперирует в десятичной системы и при этом говорит "на порядок"
Так что или ступил, или не знал, или и то и другое вместе :)
curiousobro
 
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  #<1 ... 8173817481758176
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