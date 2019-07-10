|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лип, 2019 15:53
Re: Приватбанк
Не "невозможно перевести", а "не имеет смысла" == "не существует".
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:16
Если смотреть внимательно в контекст - нету там "якщо".
Человек оперирует в десятичной системы и при этом говорит "на порядок"
Так что или ступил, или не знал, или и то и другое вместе
Додано: Сер 10 лип, 2019 22:42
Re: Приватбанк
Тю, Ви тут ще знавців скУРпульозно© пошукайте, або тих, що вважають ціну дешевою, ога...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 10 лип, 2019 23:28
Re: Приватбанк
Чо вы накинулись на человека
Думаю, имелось ввиду, что 2-3% в валюте и 16-18% в гривне - различаются проценты действительно на порядок. Просто сформулировано было криво
А в сравнении с кандидатом-певцом все тут ваще Ломоносовы.
Т. - вам известна стоимость газа сейчас какая?
В.- ...абсолютно...
Т. - и какая?
В.- э...м....це...100 ?
Подсказывают из зала: 8500
В. - плохо расслышав подсказку ...250...
Т. - так, було 8500, зараз 7700
Додано: Чет 11 лип, 2019 00:42
Re: Приватбанк
Мені здається, що банки в темну погіршують фінансові умови надання своїх послуг по популярним продуктам не через підвищення прибутковості чи боротьбу із тими, хто обходить правила...
... А АБИ ФОРУМЧАНАМ БУЛО ПРО ЩО ТЕРЕВЕНІТИ ПО ТЕМІ.
|