Додано: Чет 11 лип, 2019 10:51

ПриватБанк запустил долгожданную услугу: получите, не выходя из дома

В Приватбанке запустили услугу мгновенного оформления виртуальной банковской карты

16:40 10.07



Государственный банк "ПриватБанк" вводит новую услуга. Теперь клиенты финучреждения могут получить новую карту, не посещая отделения банка.



Об этом сообщили представители Министерства финансов Украины.



Все это стало возможным благодаря мобильному приложению "Приват24".



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В Приватбанке запустили услугу мгновенного оформления виртуальной банковской карты в Приват24. Отмечается, что в отличие от Интернет-карты, виртуальная карта является полноценной международной банковской картой. По данным источника, такой картой можно будет спокойно рассчитываться в магазинах, а также снимать наличные, покупать билеты и получать банковские услуги.



Для того, чтобы оформить виртуальную карту, необходимо зайти в beta-версию мобильного приложения "Приват24", далее зайти через меню в рубрику "Кошелек" после "Добавить карту". В меню карты можно получить реквизиты и ПИН-код – они придут клиенту на финансовый номер телефона закрепленный ранее в основных настройках. Для оплаты товаров в магазинах и заведениях карту нужно добавить в виртуальный кошелек Apple Pay и Google Pay.





Банк "Приватбанк" также отметил, что выпускает в виртуальном виде как дебетовые Карты для выплат, так и карты "Универсальная" с возможностью установления кредитного лимита. Кроме того, виртуальную карту можно оформить в иностранной валюте. Тарифы на виртуальные карты идентичны тарифам на обычные пластиковые карты.