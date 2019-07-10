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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лип, 2019 15:53
Re: Приватбанк
Не "невозможно перевести", а "не имеет смысла" == "не существует".
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:16
Если смотреть внимательно в контекст - нету там "якщо".
Человек оперирует в десятичной системы и при этом говорит "на порядок"
Так что или ступил, или не знал, или и то и другое вместе
Додано: Сер 10 лип, 2019 22:42
Re: Приватбанк
Тю, Ви тут ще знавців скУРпульозно© пошукайте, або тих, що вважають ціну дешевою, ога...
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Додано: Сер 10 лип, 2019 23:28
Re: Приватбанк
Чо вы накинулись на человека
Думаю, имелось ввиду, что 2-3% в валюте и 16-18% в гривне - различаются проценты действительно на порядок. Просто сформулировано было криво
А в сравнении с кандидатом-певцом все тут ваще Ломоносовы.
Т. - вам известна стоимость газа сейчас какая?
В.- ...абсолютно...
Т. - и какая?
В.- э...м....це...100 ?
Подсказывают из зала: 8500
В. - плохо расслышав подсказку ...250...
Т. - так, було 8500, зараз 7700
Додано: Чет 11 лип, 2019 00:42
Re: Приватбанк
Мені здається, що банки в темну погіршують фінансові умови надання своїх послуг по популярним продуктам не через підвищення прибутковості чи боротьбу із тими, хто обходить правила...
... А АБИ ФОРУМЧАНАМ БУЛО ПРО ЩО ТЕРЕВЕНІТИ ПО ТЕМІ.
Додано: Чет 11 лип, 2019 08:59
Re: Приватбанк
Дали лимит на УНИ карту 6 тыщ грн. Его мне обнулять надо?
Мне кредит не нужен. Что если я его не обнулю?
Или мне на них 200 баксов онлайн купить и на депо?
А проценты при онлайн покупке валюты с меня сдерут?
если процентов нет при онлайн покупке, то с ЗП до 25 августа гривну кредит возместить. А как возместить? Чтоб оно не посчитало что это мои личные?
Додано: Чет 11 лип, 2019 09:26
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:33
Додано: Чет 11 лип, 2019 10:51
ПриватБанк запустил долгожданную услугу: получите, не выходя из дома
В Приватбанке запустили услугу мгновенного оформления виртуальной банковской карты
16:40 10.07
Государственный банк "ПриватБанк" вводит новую услуга. Теперь клиенты финучреждения могут получить новую карту, не посещая отделения банка.
Об этом сообщили представители Министерства финансов Украины.
Все это стало возможным благодаря мобильному приложению "Приват24".
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В Приватбанке запустили услугу мгновенного оформления виртуальной банковской карты в Приват24. Отмечается, что в отличие от Интернет-карты, виртуальная карта является полноценной международной банковской картой. По данным источника, такой картой можно будет спокойно рассчитываться в магазинах, а также снимать наличные, покупать билеты и получать банковские услуги.
Для того, чтобы оформить виртуальную карту, необходимо зайти в beta-версию мобильного приложения "Приват24", далее зайти через меню в рубрику "Кошелек" после "Добавить карту". В меню карты можно получить реквизиты и ПИН-код – они придут клиенту на финансовый номер телефона закрепленный ранее в основных настройках. Для оплаты товаров в магазинах и заведениях карту нужно добавить в виртуальный кошелек Apple Pay и Google Pay.
Банк "Приватбанк" также отметил, что выпускает в виртуальном виде как дебетовые Карты для выплат, так и карты "Универсальная" с возможностью установления кредитного лимита. Кроме того, виртуальную карту можно оформить в иностранной валюте. Тарифы на виртуальные карты идентичны тарифам на обычные пластиковые карты.
Додано: Чет 11 лип, 2019 11:12
Вы правильно мыслите, так и сделайте, нам надо за что-то жить.
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