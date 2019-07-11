diplomnet написав:ПриватБанк запустил долгожданную услугу: получите, не выходя из дома В Приватбанке запустили услугу мгновенного оформления виртуальной банковской карты 16:40 10.07
Государственный банк "ПриватБанк" вводит новую услуга. Теперь клиенты финучреждения могут получить новую карту, не посещая отделения банка.
Об этом сообщили представители Министерства финансов Украины.
Все это стало возможным благодаря мобильному приложению "Приват24".
Читай Знай.ua в обновленном чате Viber! Присоединяйтесь! В Приватбанке запустили услугу мгновенного оформления виртуальной банковской карты в Приват24. Отмечается, что в отличие от Интернет-карты, виртуальная карта является полноценной международной банковской картой. По данным источника, такой картой можно будет спокойно рассчитываться в магазинах, а также снимать наличные, покупать билеты и получать банковские услуги.
Для того, чтобы оформить виртуальную карту, необходимо зайти в beta-версию мобильного приложения "Приват24", далее зайти через меню в рубрику "Кошелек" после "Добавить карту". В меню карты можно получить реквизиты и ПИН-код – они придут клиенту на финансовый номер телефона закрепленный ранее в основных настройках. Для оплаты товаров в магазинах и заведениях карту нужно добавить в виртуальный кошелек Apple Pay и Google Pay.
Банк "Приватбанк" также отметил, что выпускает в виртуальном виде как дебетовые Карты для выплат, так и карты "Универсальная" с возможностью установления кредитного лимита. Кроме того, виртуальную карту можно оформить в иностранной валюте. Тарифы на виртуальные карты идентичны тарифам на обычные пластиковые карты.
Нет там возможности валютную оформить! Оформил в грн и в отличие от обычной нет возможности включить процент на остаток. Ну хоть что-то..
EKO написав:А в сравнении с кандидатом-певцом все тут ваще Ломоносовы. Т. - вам известна стоимость газа сейчас какая?
Я тоже цену газа не особо _знаю_ -- хотя платежку каждый месяц отправляю. Так же не назову цену киловатта и куба холодной воды. И что?
А вы ляпнули "абсолютли знаю" на вопрос про цену или идете в депутаты "из-за непримиримости с бедностью и коррупцией"? Клоун-певец пошел в политику потому-что стало "модным" при чем в плане рейтингов и шансов, хотя кто мешал ему идти в президенты или оставаться депутатом в прошлый раз??? Это вообще атас: нит, ни хачу - когда многие просили; но Оууу, Дааааа! - когда увидел рейтинг 72% у новичка. А чем я хуже? Да хотя бы тем, что облажался как олух на лжи и незнании, в отличие от президента? Извиняюсь за оффтоп.
EKO написав:А в сравнении с кандидатом-певцом все тут ваще Ломоносовы.
[i]Т. - вам известна стоимость газа сейчас какая?
Я тоже цену газа не особо _знаю_ -- хотя платежку каждый месяц отправляю. Так же не назову цену киловатта и куба холодной воды. И что?
Ну хотя бы в магазине на ценники смОтрите, или тоже не интересно ?
Газ за липень обіцяють -10%, в світі ще більше зниження цін. А от картопля осінню буде вражати, а це не цибуля, якої в корзині продовольчих витрат пересічного 1,5%, але на цінах за яку тут деякі форумчани обмедалились з голови до ніг. https://ukr.segodnya.ua/economics/enews ... 97348.html
EKO написав:А в сравнении с кандидатом-певцом все тут ваще Ломоносовы.
[i]Т. - вам известна стоимость газа сейчас какая?
Я тоже цену газа не особо _знаю_ -- хотя платежку каждый месяц отправляю. Так же не назову цену киловатта и куба холодной воды. И что?
Ну хотя бы в магазине на ценники смОтрите, или тоже не интересно ?
Смотрю (но в по всему городу в поисках минимальной цены не бегаю). Что значит "интересно"? -- фигней типа "блин, а месяц назад на 16 копеек дешевле было" не страдаю. Но и хамон по 800 (или сколько он там стоит) не беру. Это "интересно"?
freeze написав: Ну хотя бы в магазине на ценники смОтрите, или тоже не интересно ?
Смотрю (но в по всему городу в поисках минимальной цены не бегаю). Что значит "интересно"? -- фигней типа "блин, а месяц назад на 16 копеек дешевле было" не страдаю. Но и хамон по 800 (или сколько он там стоит) не беру. Это "интересно"?
Вглядываетесь сколько стоит йогурт, с другой стороны не глядя платите 5000 грн за ЖКХ.
В принципе это одна из моделей поведения потребителей, которая зиждется на том, что потребитель в условиях нашего монополизма принимает цены на услуги ЖКХ с покорной неизбежностью. То есть вы находитесь в группе Вакарчука, с которого и начался этот разговор. Уверен, что Слава очень точно знает сколько стоит мясо или молоко, но также как вы не обращал внимание на стоимость газа или воды.