Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Приватбанк Приватбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8175817681778178 Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:20 freeze написав: Уверен, что Слава очень точно знает сколько стоит мясо или молоко... Уверен, что Слава очень точно знает сколько стоит мясо или молоко...

На чем зиждется ваша уверенность. Мне почему-то кажется, что люди его круга обедают и ужинают в ресторанах и уж точно не заморачиваются покупкой продуктов для приготовления молочной каши . Но даже при покупке молока и мясо на цену особого внимания обращать не станут. А тем более запоминать ее На чем зиждется ваша уверенность. Мне почему-то кажется, что люди его круга обедают и ужинают в ресторанах и уж точно не заморачиваются покупкой продуктов для приготовления молочной каши. Но даже при покупке молока и мясо на цену особого внимания обращать не станут. А тем более запоминать ее Flamingo

Повідомлень: 2374 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 512 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:28 freeze написав: В принципе это одна из моделей поведения потребителей, которая зиждется на том, что потребитель в условиях нашего монополизма принимает цены на услуги ЖКХ с покорной неизбежностью. В принципе это одна из моделей поведения потребителей, которая зиждется на том, что потребитель в условиях нашего монополизма принимает цены на услуги ЖКХ с покорной неизбежностью.

Простите, а что можно сделать с ценами на ЖКХ на этапе разглядывания платёжки? Или даже при подписании договора. Если эта платёжка соответствует средней по больнице?

Вот когда в городе на группу домов насчитали в два раза больше за отопление, чем всем в округе, там подняли шум, и платежи уменьшили. А если вас лично цена не устраивает, какие варианты?

Я вот тоже не вполне четко помню, например, сколько кубометр воды стоит (в дискуссии по газу участвовать не могу, не пользуюсь).

А вот сколько стоят продукты и товары, которые я покупаю, я в курсе. Просто потому что я могу сравнивать цены и выбирать, где выгоднее, а для этого нужно представлять себе общий уровень. А с коммуналкой зачем? Простите, а что можно сделать с ценами на ЖКХ на этапе разглядывания платёжки? Или даже при подписании договора. Если эта платёжка соответствует средней по больнице?Вот когда в городе на группу домов насчитали в два раза больше за отопление, чем всем в округе, там подняли шум, и платежи уменьшили. А если вас лично цена не устраивает, какие варианты?Я вот тоже не вполне четко помню, например, сколько кубометр воды стоит (в дискуссии по газу участвовать не могу, не пользуюсь).А вот сколько стоят продукты и товары, которые я покупаю, я в курсе. Просто потому что я могу сравнивать цены и выбирать, где выгоднее, а для этого нужно представлять себе общий уровень. А с коммуналкой зачем? M-Audio Повідомлень: 1622 З нами з: 23.03.11 Подякував: 257 раз. Подякували: 252 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8175817681778178 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: IDAN і 1 гістьМодератори: ТупУм