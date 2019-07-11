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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8175817681778178
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:20

  freeze написав:Уверен, что Слава очень точно знает сколько стоит мясо или молоко...

На чем зиждется ваша уверенность. Мне почему-то кажется, что люди его круга обедают и ужинают в ресторанах и уж точно не заморачиваются покупкой продуктов для приготовления молочной каши :). Но даже при покупке молока и мясо на цену особого внимания обращать не станут. А тем более запоминать ее
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:28

  freeze написав:В принципе это одна из моделей поведения потребителей, которая зиждется на том, что потребитель в условиях нашего монополизма принимает цены на услуги ЖКХ с покорной неизбежностью.

Простите, а что можно сделать с ценами на ЖКХ на этапе разглядывания платёжки? Или даже при подписании договора. Если эта платёжка соответствует средней по больнице?
Вот когда в городе на группу домов насчитали в два раза больше за отопление, чем всем в округе, там подняли шум, и платежи уменьшили. А если вас лично цена не устраивает, какие варианты?
Я вот тоже не вполне четко помню, например, сколько кубометр воды стоит (в дискуссии по газу участвовать не могу, не пользуюсь).
А вот сколько стоят продукты и товары, которые я покупаю, я в курсе. Просто потому что я могу сравнивать цены и выбирать, где выгоднее, а для этого нужно представлять себе общий уровень. А с коммуналкой зачем?
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