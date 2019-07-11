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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8175817681778178
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:20

  freeze написав:Уверен, что Слава очень точно знает сколько стоит мясо или молоко...

На чем зиждется ваша уверенность. Мне почему-то кажется, что люди его круга обедают и ужинают в ресторанах и уж точно не заморачиваются покупкой продуктов для приготовления молочной каши :). Но даже при покупке молока и мясо на цену особого внимания обращать не станут. А тем более запоминать ее
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:28

  freeze написав:В принципе это одна из моделей поведения потребителей, которая зиждется на том, что потребитель в условиях нашего монополизма принимает цены на услуги ЖКХ с покорной неизбежностью.

Простите, а что можно сделать с ценами на ЖКХ на этапе разглядывания платёжки? Или даже при подписании договора. Если эта платёжка соответствует средней по больнице?
Вот когда в городе на группу домов насчитали в два раза больше за отопление, чем всем в округе, там подняли шум, и платежи уменьшили. А если вас лично цена не устраивает, какие варианты?
Я вот тоже не вполне четко помню, например, сколько кубометр воды стоит (в дискуссии по газу участвовать не могу, не пользуюсь).
А вот сколько стоят продукты и товары, которые я покупаю, я в курсе. Просто потому что я могу сравнивать цены и выбирать, где выгоднее, а для этого нужно представлять себе общий уровень. А с коммуналкой зачем?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:59

ПриватБанк получил рекордную за всю свою историю прибыль

Чистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 года составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход — 8,5 млрд грн

ПриватБанк получил рекордную за всю свою историю прибыль
share
Фото: Finbalance
В первом полугодии чистая прибыль ПриватБанка составила 18,3 млрд грн, что является рекордным показателем за всю историю банка, и в 2,6 раза превышает прибыль по итогам первых 6 месяцев прошлого года.

Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, передает пресс-служба финучреждения. По его словам, чистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 года составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход — 8,5 млрд грн
diplomnet
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:48

  diplomnet написав:ПриватБанк получил рекордную за всю свою историю прибыль

Чистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 года составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход — 8,5 млрд грн

ПриватБанк получил рекордную за всю свою историю прибыль
share
Фото: Finbalance
В первом полугодии чистая прибыль ПриватБанка составила 18,3 млрд грн, что является рекордным показателем за всю историю банка, и в 2,6 раза превышает прибыль по итогам первых 6 месяцев прошлого года.

Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, передает пресс-служба финучреждения. По его словам, чистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 года составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход — 8,5 млрд грн

Они там расходы вообще не считают что-ли? :) или расходы на бюджет, а доходы в карман?
Skiw :D
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:50

р2р

Подскажите пож. а давно приват стал зачислять р2р с карты чужого банка на следующий рабочий день?
Skiw :D
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:08

  freeze написав:
_hunter написав:
  freeze написав:
Ну хотя бы в магазине на ценники смОтрите, или тоже не интересно ?

Смотрю (но в по всему городу в поисках минимальной цены не бегаю). Что значит "интересно"? -- фигней типа "блин, а месяц назад на 16 копеек дешевле было" не страдаю. Но и хамон по 800 (или сколько он там стоит) не беру. Это "интересно"?


Вглядываетесь сколько стоит йогурт, с другой стороны не глядя платите 5000 грн за ЖКХ.

Откуда такой забавный вывод?

Попробую пояснить: цена газа в платежке -- "информация общего порядка" -- вроде расстояния до Крыжополя. Т.е. да -- можно заморочится и запомнить ее с точность до сантиметра -- чтобы при случае (не факт, что этот случай хоть когда-то предствится) козырнуть знанием -- например в игре "что где когда". Но пока рост зарплаты покрывает рост комуналки -- голову стоит "забивать" чуть более полезной информацией...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:11

  M-Audio написав:
  freeze написав:В принципе это одна из моделей поведения потребителей, которая зиждется на том, что потребитель в условиях нашего монополизма принимает цены на услуги ЖКХ с покорной неизбежностью.

Простите, а что можно сделать с ценами на ЖКХ на этапе разглядывания платёжки? Или даже при подписании договора. Если эта платёжка соответствует средней по больнице?
Вот когда в городе на группу домов насчитали в два раза больше за отопление, чем всем в округе, там подняли шум, и платежи уменьшили. А если вас лично цена не устраивает, какие варианты?
Я вот тоже не вполне четко помню, например, сколько кубометр воды стоит (в дискуссии по газу участвовать не могу, не пользуюсь).
А вот сколько стоят продукты и товары, которые я покупаю, я в курсе. Просто потому что я могу сравнивать цены и выбирать, где выгоднее, а для этого нужно представлять себе общий уровень. А с коммуналкой зачем?

О! -- приятно видеть разумного человека. -- а то уже начал сомниваться в своей (и всоего круга) адекватности -- я, оказывается, обязан знать все параметры платежек. :oops:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:17

  Skiw написав:Подскажите пож. а давно приват стал зачислять р2р с карты чужого банка на следующий рабочий день?

Вчера было почти мгновенно. Может что глючит сегодня...
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:17

Re: Приватбанк

  _hunter написав:я, оказывается, обязан знать все параметры платежек.
Просто чтить ЗУ. В противном случае, согласно действующему Закону Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», коммунальщики будут рассчитывать стоимость услуги на основе среднего потребления в предыдущих периодах. Пришло сегодня соседо,зашли в кабину- там рассчетное.Исправили-принято.Показал,"научил",но то них не поняло.Таких много,этим их пользуют.Пусть платят за урок.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:21

Ребята, кому интересно MasterCard Rewards самостоятельно меняет правила. А именно меняет цену подарков.

Сертификат на 500 Ашан стоял 58000баллов.

А сейчас 6750баллов после того как я купил предыдущий.

если считать по голд карте, то кешбэк 0.6%-0.8% без любых налогов. Это лучший вариант при том что все MCC и кредитные средтва. Но если они подымают цену за баллы, кешбэк скор будет 0.2%-0.3%

банду геть?

Зображення
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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