freeze написав:Уверен, что Слава очень точно знает сколько стоит мясо или молоко...
На чем зиждется ваша уверенность. Мне почему-то кажется, что люди его круга обедают и ужинают в ресторанах и уж точно не заморачиваются покупкой продуктов для приготовления молочной каши . Но даже при покупке молока и мясо на цену особого внимания обращать не станут. А тем более запоминать ее
freeze написав:В принципе это одна из моделей поведения потребителей, которая зиждется на том, что потребитель в условиях нашего монополизма принимает цены на услуги ЖКХ с покорной неизбежностью.
Простите, а что можно сделать с ценами на ЖКХ на этапе разглядывания платёжки? Или даже при подписании договора. Если эта платёжка соответствует средней по больнице? Вот когда в городе на группу домов насчитали в два раза больше за отопление, чем всем в округе, там подняли шум, и платежи уменьшили. А если вас лично цена не устраивает, какие варианты? Я вот тоже не вполне четко помню, например, сколько кубометр воды стоит (в дискуссии по газу участвовать не могу, не пользуюсь). А вот сколько стоят продукты и товары, которые я покупаю, я в курсе. Просто потому что я могу сравнивать цены и выбирать, где выгоднее, а для этого нужно представлять себе общий уровень. А с коммуналкой зачем?
ПриватБанк получил рекордную за всю свою историю прибыль
Чистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 года составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход — 8,5 млрд грн
ПриватБанк получил рекордную за всю свою историю прибыль share Фото: Finbalance В первом полугодии чистая прибыль ПриватБанка составила 18,3 млрд грн, что является рекордным показателем за всю историю банка, и в 2,6 раза превышает прибыль по итогам первых 6 месяцев прошлого года.
Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, передает пресс-служба финучреждения. По его словам, чистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 года составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход — 8,5 млрд грн
diplomnet написав:ПриватБанк получил рекордную за всю свою историю прибыль
Чистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 года составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход — 8,5 млрд грн
ПриватБанк получил рекордную за всю свою историю прибыль share Фото: Finbalance В первом полугодии чистая прибыль ПриватБанка составила 18,3 млрд грн, что является рекордным показателем за всю историю банка, и в 2,6 раза превышает прибыль по итогам первых 6 месяцев прошлого года.
Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, передает пресс-служба финучреждения. По его словам, чистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 года составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход — 8,5 млрд грн
Они там расходы вообще не считают что-ли? или расходы на бюджет, а доходы в карман?
freeze написав: Ну хотя бы в магазине на ценники смОтрите, или тоже не интересно ?
Смотрю (но в по всему городу в поисках минимальной цены не бегаю). Что значит "интересно"? -- фигней типа "блин, а месяц назад на 16 копеек дешевле было" не страдаю. Но и хамон по 800 (или сколько он там стоит) не беру. Это "интересно"?
Вглядываетесь сколько стоит йогурт, с другой стороны не глядя платите 5000 грн за ЖКХ.
Откуда такой забавный вывод?
Попробую пояснить: цена газа в платежке -- "информация общего порядка" -- вроде расстояния до Крыжополя. Т.е. да -- можно заморочится и запомнить ее с точность до сантиметра -- чтобы при случае (не факт, что этот случай хоть когда-то предствится) козырнуть знанием -- например в игре "что где когда". Но пока рост зарплаты покрывает рост комуналки -- голову стоит "забивать" чуть более полезной информацией...
freeze написав:В принципе это одна из моделей поведения потребителей, которая зиждется на том, что потребитель в условиях нашего монополизма принимает цены на услуги ЖКХ с покорной неизбежностью.
Простите, а что можно сделать с ценами на ЖКХ на этапе разглядывания платёжки? Или даже при подписании договора. Если эта платёжка соответствует средней по больнице? Вот когда в городе на группу домов насчитали в два раза больше за отопление, чем всем в округе, там подняли шум, и платежи уменьшили. А если вас лично цена не устраивает, какие варианты? Я вот тоже не вполне четко помню, например, сколько кубометр воды стоит (в дискуссии по газу участвовать не могу, не пользуюсь). А вот сколько стоят продукты и товары, которые я покупаю, я в курсе. Просто потому что я могу сравнивать цены и выбирать, где выгоднее, а для этого нужно представлять себе общий уровень. А с коммуналкой зачем?
О! -- приятно видеть разумного человека. -- а то уже начал сомниваться в своей (и всоего круга) адекватности -- я, оказывается, обязан знать все параметры платежек.
_hunter написав:я, оказывается, обязан знать все параметры платежек.
Просто чтить ЗУ. В противном случае, согласно действующему Закону Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», коммунальщики будут рассчитывать стоимость услуги на основе среднего потребления в предыдущих периодах. Пришло сегодня соседо,зашли в кабину- там рассчетное.Исправили-принято.Показал,"научил",но то них не поняло.Таких много,этим их пользуют.Пусть платят за урок.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен