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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8175817681778178 Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:20 freeze написав: Уверен, что Слава очень точно знает сколько стоит мясо или молоко... Уверен, что Слава очень точно знает сколько стоит мясо или молоко...

На чем зиждется ваша уверенность. Мне почему-то кажется, что люди его круга обедают и ужинают в ресторанах и уж точно не заморачиваются покупкой продуктов для приготовления молочной каши . Но даже при покупке молока и мясо на цену особого внимания обращать не станут. А тем более запоминать ее На чем зиждется ваша уверенность. Мне почему-то кажется, что люди его круга обедают и ужинают в ресторанах и уж точно не заморачиваются покупкой продуктов для приготовления молочной каши. Но даже при покупке молока и мясо на цену особого внимания обращать не станут. А тем более запоминать ее Flamingo

Повідомлень: 2376 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 513 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:28 freeze написав: В принципе это одна из моделей поведения потребителей, которая зиждется на том, что потребитель в условиях нашего монополизма принимает цены на услуги ЖКХ с покорной неизбежностью. В принципе это одна из моделей поведения потребителей, которая зиждется на том, что потребитель в условиях нашего монополизма принимает цены на услуги ЖКХ с покорной неизбежностью.

Простите, а что можно сделать с ценами на ЖКХ на этапе разглядывания платёжки? Или даже при подписании договора. Если эта платёжка соответствует средней по больнице?

Вот когда в городе на группу домов насчитали в два раза больше за отопление, чем всем в округе, там подняли шум, и платежи уменьшили. А если вас лично цена не устраивает, какие варианты?

Я вот тоже не вполне четко помню, например, сколько кубометр воды стоит (в дискуссии по газу участвовать не могу, не пользуюсь).

А вот сколько стоят продукты и товары, которые я покупаю, я в курсе. Просто потому что я могу сравнивать цены и выбирать, где выгоднее, а для этого нужно представлять себе общий уровень. А с коммуналкой зачем? Простите, а что можно сделать с ценами на ЖКХ на этапе разглядывания платёжки? Или даже при подписании договора. Если эта платёжка соответствует средней по больнице?Вот когда в городе на группу домов насчитали в два раза больше за отопление, чем всем в округе, там подняли шум, и платежи уменьшили. А если вас лично цена не устраивает, какие варианты?Я вот тоже не вполне четко помню, например, сколько кубометр воды стоит (в дискуссии по газу участвовать не могу, не пользуюсь).А вот сколько стоят продукты и товары, которые я покупаю, я в курсе. Просто потому что я могу сравнивать цены и выбирать, где выгоднее, а для этого нужно представлять себе общий уровень. А с коммуналкой зачем? M-Audio Повідомлень: 1622 З нами з: 23.03.11 Подякував: 257 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:59 ПриватБанк получил рекордную за всю свою историю прибыль



Чистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 года составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход — 8,5 млрд грн



ПриватБанк получил рекордную за всю свою историю прибыль

share

Фото: Finbalance

В первом полугодии чистая прибыль ПриватБанка составила 18,3 млрд грн, что является рекордным показателем за всю историю банка, и в 2,6 раза превышает прибыль по итогам первых 6 месяцев прошлого года.



Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, передает пресс-служба финучреждения. По его словам, чистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 года составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход — 8,5 млрд грн diplomnet

Повідомлень: 1738 З нами з: 03.03.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:48 diplomnet написав: ПриватБанк получил рекордную за всю свою историю прибыль



Чистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 года составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход — 8,5 млрд грн



ПриватБанк получил рекордную за всю свою историю прибыль

share

Фото: Finbalance

В первом полугодии чистая прибыль ПриватБанка составила 18,3 млрд грн, что является рекордным показателем за всю историю банка, и в 2,6 раза превышает прибыль по итогам первых 6 месяцев прошлого года.



Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, передает пресс-служба финучреждения. По его словам, чистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 года составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход — 8,5 млрд грн ПриватБанк получил рекордную за всю свою историю прибыльЧистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 года составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход — 8,5 млрд грнПриватБанк получил рекордную за всю свою историю прибыльshareФото: FinbalanceВ первом полугодии чистая прибыль ПриватБанка составила 18,3 млрд грн, что является рекордным показателем за всю историю банка, и в 2,6 раза превышает прибыль по итогам первых 6 месяцев прошлого года.Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, передает пресс-служба финучреждения. По его словам, чистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 года составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход — 8,5 млрд грн

Они там расходы вообще не считают что-ли? или расходы на бюджет, а доходы в карман? Они там расходы вообще не считают что-ли?или расходы на бюджет, а доходы в карман? Skiw Skiw Повідомлень: 612 З нами з: 04.04.15 Подякував: 29 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:50 р2р Подскажите пож. а давно приват стал зачислять р2р с карты чужого банка на следующий рабочий день? Skiw Skiw Повідомлень: 612 З нами з: 04.04.15 Подякував: 29 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:08 freeze написав: _hunter написав: freeze написав:

Ну хотя бы в магазине на ценники смОтрите, или тоже не интересно ? Ну хотя бы в магазине на ценники смОтрите, или тоже не интересно ?

Смотрю (но в по всему городу в поисках минимальной цены не бегаю). Что значит "интересно"? -- фигней типа "блин, а месяц назад на 16 копеек дешевле было" не страдаю. Но и хамон по 800 (или сколько он там стоит) не беру. Это "интересно"? Смотрю (но в по всему городу в поисках минимальной цены не бегаю). Что значит "интересно"? -- фигней типа "блин, а месяц назад на 16 копеек дешевле было" не страдаю. Но и хамон по 800 (или сколько он там стоит) не беру. Это "интересно"?



Вглядываетесь сколько стоит йогурт, с другой стороны не глядя платите 5000 грн за ЖКХ.

Вглядываетесь сколько стоит йогурт, с другой стороны не глядя платите 5000 грн за ЖКХ.

Откуда такой забавный вывод?



Попробую пояснить: цена газа в платежке -- "информация общего порядка" -- вроде расстояния до Крыжополя. Т.е. да -- можно заморочится и запомнить ее с точность до сантиметра -- чтобы при случае (не факт, что этот случай хоть когда-то предствится) козырнуть знанием -- например в игре "что где когда". Но пока рост зарплаты покрывает рост комуналки -- голову стоит "забивать" чуть более полезной информацией... Откуда такой забавный вывод?Попробую пояснить: цена газа в платежке -- "информация общего порядка" -- вроде расстояния до Крыжополя. Т.е. да -- можно заморочится и запомнить ее с точность до сантиметра -- чтобы при случае (не факт, что этот случай хоть когда-то предствится) козырнуть знанием -- например в игре "что где когда". Но пока рост зарплаты покрывает рост комуналки -- голову стоит "забивать" чуть более полезной информацией... _hunter Повідомлень: 961 З нами з: 22.03.15 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:11 M-Audio написав: freeze написав: В принципе это одна из моделей поведения потребителей, которая зиждется на том, что потребитель в условиях нашего монополизма принимает цены на услуги ЖКХ с покорной неизбежностью. В принципе это одна из моделей поведения потребителей, которая зиждется на том, что потребитель в условиях нашего монополизма принимает цены на услуги ЖКХ с покорной неизбежностью.

Простите, а что можно сделать с ценами на ЖКХ на этапе разглядывания платёжки? Или даже при подписании договора. Если эта платёжка соответствует средней по больнице?

Вот когда в городе на группу домов насчитали в два раза больше за отопление, чем всем в округе, там подняли шум, и платежи уменьшили. А если вас лично цена не устраивает, какие варианты?

Я вот тоже не вполне четко помню, например, сколько кубометр воды стоит (в дискуссии по газу участвовать не могу, не пользуюсь).

А вот сколько стоят продукты и товары, которые я покупаю, я в курсе. Просто потому что я могу сравнивать цены и выбирать, где выгоднее, а для этого нужно представлять себе общий уровень. А с коммуналкой зачем? Простите, а что можно сделать с ценами на ЖКХ на этапе разглядывания платёжки? Или даже при подписании договора. Если эта платёжка соответствует средней по больнице?Вот когда в городе на группу домов насчитали в два раза больше за отопление, чем всем в округе, там подняли шум, и платежи уменьшили. А если вас лично цена не устраивает, какие варианты?Я вот тоже не вполне четко помню, например, сколько кубометр воды стоит (в дискуссии по газу участвовать не могу, не пользуюсь).А вот сколько стоят продукты и товары, которые я покупаю, я в курсе. Просто потому что я могу сравнивать цены и выбирать, где выгоднее, а для этого нужно представлять себе общий уровень. А с коммуналкой зачем?

О! -- приятно видеть разумного человека. -- а то уже начал сомниваться в своей (и всоего круга) адекватности -- я, оказывается, обязан знать все параметры платежек. О! -- приятно видеть разумного человека. -- а то уже начал сомниваться в своей (и всоего круга) адекватности -- я, оказывается, обязан знать все параметры платежек. _hunter Повідомлень: 961 З нами з: 22.03.15 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:17 Skiw написав: Подскажите пож. а давно приват стал зачислять р2р с карты чужого банка на следующий рабочий день? Подскажите пож. а давно приват стал зачислять р2р с карты чужого банка на следующий рабочий день?

Вчера было почти мгновенно. Может что глючит сегодня... Вчера было почти мгновенно. Может что глючит сегодня... isen Повідомлень: 370 З нами з: 21.12.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:17 Re: Приватбанк _hunter написав: я, оказывается, обязан знать все параметры платежек. я, оказывается, обязан знать все параметры платежек. Просто чтить ЗУ. В противном случае, согласно действующему Закону Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», коммунальщики будут рассчитывать стоимость услуги на основе среднего потребления в предыдущих периодах. Пришло сегодня соседо,зашли в кабину- там рассчетное.Исправили-принято.Показал,"научил",но то них не поняло.Таких много,этим их пользуют.Пусть платят за урок. Просто чтить ЗУ. В противном случае, согласно действующему Закону Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», коммунальщики будут рассчитывать стоимость услуги на основе среднего потребления в предыдущих периодах. Пришло сегодня соседо,зашли в кабину- там рассчетное.Исправили-принято.Показал,"научил",но то них не поняло.Таких много,этим их пользуют.Пусть платят за урок. Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2694 З нами з: 03.12.14 Подякував: 331 раз. Подякували: 360 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:21 MasterCard Rewards самостоятельно меняет правила. А именно меняет цену подарков.



Сертификат на 500 Ашан стоял 58000баллов.



А сейчас 6750баллов после того как я купил предыдущий.



если считать по голд карте, то кешбэк 0.6%-0.8% без любых налогов. Это лучший вариант при том что все MCC и кредитные средтва. Но если они подымают цену за баллы, кешбэк скор будет 0.2%-0.3%



банду геть?



Ребята, кому интересносамостоятельно меняет правила.Сертификат на 500 Ашан стоял0баллов.А сейчасбаллов после того как я купил предыдущий.если считать по голд карте, то кешбэк% без любых налогов. Это лучший вариант при том что все MCC и кредитные средтва. Но если они подымают цену за баллы, кешбэк скор будетбанду геть? https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/

Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) proftpd66

Повідомлень: 865 З нами з: 22.12.16 Подякував: 87 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8175817681778178 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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