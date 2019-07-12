Приватбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:55
proftpd66 написав:
Ребята, кому интересно
MasterCard Rewards
самостоятельно меняет правила.
А именно меняет цену подарков.
Сертификат на 500 Ашан стоял
5800
0баллов.
А сейчас
6750
баллов после того как я купил предыдущий.
если считать по голд карте, то кешбэк
0.6%-0.8
% без любых налогов. Это лучший вариант при том что все MCC и кредитные средтва. Но если они подымают цену за баллы, кешбэк скор будет
0.2%-0.3%
банду геть?
Это Приватбанк меняет.
Kevin
Повідомлень: 191
З нами з: 24.09.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:56
Мизантрóп написав: _hunter написав:
я, оказывается, обязан знать все параметры платежек.
Просто чтить ЗУ. В противном случае, согласно действующему Закону Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», коммунальщики будут рассчитывать стоимость услуги на основе среднего потребления в предыдущих периодах. Пришло сегодня соседо,зашли в кабину- там рассчетное.Исправили-принято.Показал,"научил",но то них не поняло.Таких много,этим их пользуют.Пусть платят за урок.
Это, простите, вы с кем сейчас разговаривали?..
_hunter
Повідомлень: 962
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 130 раз.
Профіль
Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:59
Kevin ну понятно что не Сталин. А зачем он это делает? получается что нет смысла использовать.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Повідомлень: 866
З нами з: 22.12.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 59 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему