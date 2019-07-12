_hunter написав:я, оказывается, обязан знать все параметры платежек.
Просто чтить ЗУ. В противном случае, согласно действующему Закону Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», коммунальщики будут рассчитывать стоимость услуги на основе среднего потребления в предыдущих периодах. Пришло сегодня соседо,зашли в кабину- там рассчетное.Исправили-принято.Показал,"научил",но то них не поняло.Таких много,этим их пользуют.Пусть платят за урок.
Ну так, насколько я вижу, и у меня светится сертификат в MasterCard Rewards уже по новой цене. Так что, какая разница, у них "все права" на изменения, как захотят, так и поставят.
Сам я АШАН не заказывал, заказывал два месяца назад сертификат Сильпо 100 грн за 1240 баллов, в списке таких сертификатов уже нет вообще (только от 200 грн). Видно, что добавилась куча новых сертификатов в их списке, значит просто пересмотрели каталог и баллы для обмена. С кем не бывает, списываем на инфляцию, короч.