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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8176817781788179
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:55

  proftpd66 написав:Ребята, кому интересно MasterCard Rewards самостоятельно меняет правила. А именно меняет цену подарков.

Сертификат на 500 Ашан стоял 58000баллов.

А сейчас 6750баллов после того как я купил предыдущий.

если считать по голд карте, то кешбэк 0.6%-0.8% без любых налогов. Это лучший вариант при том что все MCC и кредитные средтва. Но если они подымают цену за баллы, кешбэк скор будет 0.2%-0.3%

банду геть?

Зображення


Это Приватбанк меняет.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:56

  Мизантрóп написав:
  _hunter написав:я, оказывается, обязан знать все параметры платежек.
Просто чтить ЗУ. В противном случае, согласно действующему Закону Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», коммунальщики будут рассчитывать стоимость услуги на основе среднего потребления в предыдущих периодах. Пришло сегодня соседо,зашли в кабину- там рассчетное.Исправили-принято.Показал,"научил",но то них не поняло.Таких много,этим их пользуют.Пусть платят за урок.

Это, простите, вы с кем сейчас разговаривали?.. :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:59

Kevin ну понятно что не Сталин. А зачем он это делает? получается что нет смысла использовать.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:37

  proftpd66 написав:Kevin ну понятно что не Сталин. А зачем он это делает? получается что нет смысла использовать.

Приват, если видит что проигрывает, - меняет правила задним числом. Это ещё при Бене так было
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 19:08

Ну так, насколько я вижу, и у меня светится сертификат в MasterCard Rewards уже по новой цене. Так что, какая разница, у них "все права" на изменения, как захотят, так и поставят.

Сам я АШАН не заказывал, заказывал два месяца назад сертификат Сильпо 100 грн за 1240 баллов, в списке таких сертификатов уже нет вообще (только от 200 грн). Видно, что добавилась куча новых сертификатов в их списке, значит просто пересмотрели каталог и баллы для обмена. С кем не бывает, списываем на инфляцию, короч.
GRooVal
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 19:10

GRooVal

какая сейчас цена? может я обвалил акции :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 19:15

  proftpd66 написав:GRooVal

какая сейчас цена? может я обвалил акции :)

Как у Вас на скрине: 6675 баллов за 500 грн сертификаты АШАН=VARUS=SILPO
Раньше, кстати, Варуса у них не было. А сейчас вот предлагают. Да еще и обмен баллов сделали одинаковый на полтысячные серты.
GRooVal
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  #<1 ... 8176817781788179
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