_hunter написав:я, оказывается, обязан знать все параметры платежек.
Просто чтить ЗУ. В противном случае, согласно действующему Закону Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», коммунальщики будут рассчитывать стоимость услуги на основе среднего потребления в предыдущих периодах. Пришло сегодня соседо,зашли в кабину- там рассчетное.Исправили-принято.Показал,"научил",но то них не поняло.Таких много,этим их пользуют.Пусть платят за урок.
Ну так, насколько я вижу, и у меня светится сертификат в MasterCard Rewards уже по новой цене. Так что, какая разница, у них "все права" на изменения, как захотят, так и поставят.
Сам я АШАН не заказывал, заказывал два месяца назад сертификат Сильпо 100 грн за 1240 баллов, в списке таких сертификатов уже нет вообще (только от 200 грн). Видно, что добавилась куча новых сертификатов в их списке, значит просто пересмотрели каталог и баллы для обмена. С кем не бывает, списываем на инфляцию, короч.
M-Audio написав:Простите, а что можно сделать с ценами на ЖКХ на этапе разглядывания платёжки? Или даже при подписании договора. Если эта платёжка соответствует средней по больнице?
СНИЗИТЬ! Все политики это обещают, а как можно это обещать если даже не знать саму цену?)) А если по факту для нас с вами: узнать, что тариф ступенчатый и увеличивается в разы в зависимости от объема использования. А потому либо хотя бы номинально стараться (в закоулках головы) чуть экономить, либо купить 2-х фазные счетчики. ЛИбо купить печку индукционную или солнечные панели на вилле установить или тепловой насос из глубинных слоев установить итд. А обычно простое приблизительное знание цены меняет менталитет использования.
Slx написав:А обычно простое приблизительное знание цены меняет менталитет использования.
И не говорите )))
Напоминает счёт в ресторане - с вас 5000 грн, - а за что? - вы что нам не доверяете?
Хотя жители старых многоэтажек, надо признать, поставлены в ущербную позицию - они не могут регулировать например самый затратный раздел на отопление.
Но действительно - знание тарифов меняет менталитет пользователя, это вы точно подметили. Так же с той же целью важно знать сколько вы лично уплатили налогов - это очень круто меняет самосознание, самооценку и повышает требовательность к сильным мира сего и госструктурам. Поэтому я давно говорю, налогообложение зарплат надо ввести в обязанность работающего, самосознание человека лично собственноручно уплатившего подоходный, ЕСВ, военный сбор, будет в корне отличаться от ситуации, когда работодатель непонятно сколько, куда и чего заплатил.