Додано: П'ят 12 лип, 2019 19:08

Ну так, насколько я вижу, и у меня светится сертификат в MasterCard Rewards уже по новой цене. Так что, какая разница, у них "все права" на изменения, как захотят, так и поставят.



Сам я АШАН не заказывал, заказывал два месяца назад сертификат Сильпо 100 грн за 1240 баллов, в списке таких сертификатов уже нет вообще (только от 200 грн). Видно, что добавилась куча новых сертификатов в их списке, значит просто пересмотрели каталог и баллы для обмена. С кем не бывает, списываем на инфляцию, короч.