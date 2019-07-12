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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лип, 2019 08:54
Re: Приватбанк
Що дає КЛ оплата частинами?
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:39
https://finance.ua/ua/cards/rassrochka-ot-privatbanka
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:42
Нараховують тільки за покупки в закордонних магазинах/сайтах чи є варіанти?
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:52
Да, акции дают баллы при оплате внутри Украины:
Обычно это Комфи, Алло и магазины для "бахатых". Недавно, кстати, в Варусе можно было получать эти баллы, была акция, я воспользовался на полную катушку.
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