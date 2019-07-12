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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8177817881798180
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 08:54

Re: Приватбанк

Що дає КЛ оплата частинами?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:39

  Yuri_61 написав:Що дає КЛ оплата частинами?

https://finance.ua/ua/cards/rassrochka-ot-privatbanka
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:42

  proftpd66 написав:Ребята, кому интересно MasterCard Rewards самостоятельно меняет правила. А именно меняет цену подарков.

Сертификат на 500 Ашан стоял 58000баллов.

А сейчас 6750баллов после того как я купил предыдущий.

если считать по голд карте, то кешбэк 0.6%-0.8% без любых налогов. Это лучший вариант при том что все MCC и кредитные средтва. Но если они подымают цену за баллы, кешбэк скор будет 0.2%-0.3%



Нараховують тільки за покупки в закордонних магазинах/сайтах чи є варіанти?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:52

  V2 написав:Нараховують тільки за покупки в закордонних магазинах/сайтах чи є варіанти?

Да, акции дают баллы при оплате внутри Украины: http://rewards.mastercard.ua/actions

Обычно это Комфи, Алло и магазины для "бахатых". Недавно, кстати, в Варусе можно было получать эти баллы, была акция, я воспользовался на полную катушку.
GRooVal
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