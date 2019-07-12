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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8177817881798180
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 08:54

Re: Приватбанк

Що дає КЛ оплата частинами?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:39

  Yuri_61 написав:Що дає КЛ оплата частинами?

https://finance.ua/ua/cards/rassrochka-ot-privatbanka
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:42

  proftpd66 написав:Ребята, кому интересно MasterCard Rewards самостоятельно меняет правила. А именно меняет цену подарков.

Сертификат на 500 Ашан стоял 58000баллов.

А сейчас 6750баллов после того как я купил предыдущий.

если считать по голд карте, то кешбэк 0.6%-0.8% без любых налогов. Это лучший вариант при том что все MCC и кредитные средтва. Но если они подымают цену за баллы, кешбэк скор будет 0.2%-0.3%



Нараховують тільки за покупки в закордонних магазинах/сайтах чи є варіанти?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:52

  V2 написав:Нараховують тільки за покупки в закордонних магазинах/сайтах чи є варіанти?

Да, акции дают баллы при оплате внутри Украины: http://rewards.mastercard.ua/actions

Обычно это Комфи, Алло и магазины для "бахатых". Недавно, кстати, в Варусе можно было получать эти баллы, была акция, я воспользовался на полную катушку.
GRooVal
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:03

Re: Приватбанк

Что будет, если я обнулю кредитный лимит на УНИ карте, он мне не нужен. Карту я недавно получил.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:09

Re: Приватбанк

Yuri_61 написав:Что будет, если я обнулю кредитный лимит на УНИ карте, он мне не нужен. Карту я недавно получил.
Кредитный лимит будет 0. Чудеса логики
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 14:13

  Faceless написав:
Yuri_61 написав:Что будет, если я обнулю кредитный лимит на УНИ карте, он мне не нужен. Карту я недавно получил.
Кредитный лимит будет 0. Чудеса логики

Угу. Только вполне возможно, шо через пару недель он опять будет ненулевым :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 14:22

Re: Приватбанк

коллеги,ток про свинарник не надо,оно харьковскому ни к чему,а нам который год уже сало растет 8)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 14:56

  V2 написав:
  proftpd66 написав:Ребята, кому интересно MasterCard Rewards самостоятельно меняет правила. А именно меняет цену подарков.

Сертификат на 500 Ашан стоял 58000баллов.

А сейчас 6750баллов после того как я купил предыдущий.

если считать по голд карте, то кешбэк 0.6%-0.8% без любых налогов. Это лучший вариант при том что все MCC и кредитные средтва. Но если они подымают цену за баллы, кешбэк скор будет 0.2%-0.3%



Нараховують тільки за покупки в закордонних магазинах/сайтах чи є варіанти?


в примате:
для физиков - нет.
для юриков и ФЛП - есть в карте "Комерцийна".

Общад:
дает для премиум карт и заявлено что есть в "карте киянина"

http://rewards.mastercard.ua/banks
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:17

Re: Приватбанк

  proftpd66 написав:Ребята, кому интересно MasterCard Rewards самостоятельно меняет правила. А именно меняет цену подарков.

Сертификат на 500 Ашан стоял 58000баллов.

А сейчас 6750баллов после того как я купил предыдущий.

если считать по голд карте, то кешбэк 0.6%-0.8% без любых налогов. Это лучший вариант при том что все MCC и кредитные средтва. Но если они подымают цену за баллы, кешбэк скор будет 0.2%-0.3%

банду геть?

Ну, Приват - это карта последней надежды. Если ни под какую категорию с нормальным кэшбеком не попадаем, достаем Ревардс.
wig
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