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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лип, 2019 08:54
Що дає КЛ оплата частинами?
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Yuri_61
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Додано: Суб 13 лип, 2019 10:39
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curiousobro
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Додано: Суб 13 лип, 2019 10:42
proftpd66 написав:
Ребята, кому интересно MasterCard Rewards
самостоятельно меняет правила. А именно меняет цену подарков.
Сертификат на 500 Ашан стоял 5800
0баллов.
А сейчас 6750
баллов после того как я купил предыдущий.
если считать по голд карте, то кешбэк 0.6%-0.8
% без любых налогов. Это лучший вариант при том что все MCC и кредитные средтва. Но если они подымают цену за баллы, кешбэк скор будет 0.2%-0.3%
Нараховують тільки за покупки в закордонних магазинах/сайтах чи є варіанти?
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V2
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Додано: Суб 13 лип, 2019 10:52
V2 написав:
Нараховують тільки за покупки в закордонних магазинах/сайтах чи є варіанти?
Да, акции дают баллы при оплате внутри Украины: http://rewards.mastercard.ua/actions
Обычно это Комфи, Алло и магазины для "бахатых". Недавно, кстати, в Варусе можно было получать эти баллы, была акция, я воспользовался на полную катушку.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 13:03
Что будет, если я обнулю кредитный лимит на УНИ карте, он мне не нужен. Карту я недавно получил.
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Yuri_61
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Додано: Суб 13 лип, 2019 13:09
Yuri_61 написав:Что будет, если я обнулю кредитный лимит на УНИ карте, он мне не нужен. Карту я недавно получил.
Кредитный лимит будет 0. Чудеса логики
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Faceless
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Додано: Суб 13 лип, 2019 14:13
Faceless написав:
Yuri_61 написав:Что будет, если я обнулю кредитный лимит на УНИ карте, он мне не нужен. Карту я недавно получил.
Кредитный лимит будет 0. Чудеса логики
Угу. Только вполне возможно, шо через пару недель он опять будет ненулевым
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 13 лип, 2019 14:22
коллеги,ток про свинарник не надо,оно харьковскому ни к чему,а нам который год уже сало растет
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Суб 13 лип, 2019 14:56
V2 написав: proftpd66 написав:
Ребята, кому интересно MasterCard Rewards
самостоятельно меняет правила. А именно меняет цену подарков.
Сертификат на 500 Ашан стоял 5800
0баллов.
А сейчас 6750
баллов после того как я купил предыдущий.
если считать по голд карте, то кешбэк 0.6%-0.8
% без любых налогов. Это лучший вариант при том что все MCC и кредитные средтва. Но если они подымают цену за баллы, кешбэк скор будет 0.2%-0.3%
Нараховують тільки за покупки в закордонних магазинах/сайтах чи є варіанти?
в примате:
для физиков - нет.
для юриков и ФЛП - есть в карте "Комерцийна".
Общад:
дает для премиум карт и заявлено что есть в "карте киянина"http://rewards.mastercard.ua/banks
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Суб 13 лип, 2019 19:17
proftpd66 написав:
Ребята, кому интересно MasterCard Rewards самостоятельно меняет правила. А именно меняет цену подарков.
Сертификат на 500 Ашан стоял 58000баллов.
А сейчас 6750баллов после того как я купил предыдущий.
если считать по голд карте, то кешбэк 0.6%-0.8% без любых налогов. Это лучший вариант при том что все MCC и кредитные средтва. Но если они подымают цену за баллы, кешбэк скор будет 0.2%-0.3%
банду геть?
Ну, Приват - это карта последней надежды. Если ни под какую категорию с нормальным кэшбеком не попадаем, достаем Ревардс.
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wig
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