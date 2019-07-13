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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лип, 2019 21:14
Да, или в интернете .
Ощад заявляет что платит и в Украине и там на порядок больше %, но не знаю какая цена за баллы. Если там меняют балы, то тоже не известно что и как .
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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