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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8178817981808181
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 20:41

del
гуляйполе
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так бали нараховують тільки за розрахунки закордоном...
balance
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:14

  balance написав:так бали нараховують тільки за розрахунки закордоном...


Да, или в интернете .

Ощад заявляет что платит и в Украине и там на порядок больше %, но не знаю какая цена за баллы. Если там меняют балы, то тоже не известно что и как .
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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