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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8178817981808181 Додано: Суб 13 лип, 2019 20:41 del гуляйполе

Повідомлень: 262 З нами з: 07.04.14 Подякував: 45 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 21:10 так бали нараховують тільки за розрахунки закордоном... balance Повідомлень: 78 З нами з: 24.12.16 Подякував: 5 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 21:14 balance написав: так бали нараховують тільки за розрахунки закордоном... так бали нараховують тільки за розрахунки закордоном...



Да, или в интернете .



Ощад заявляет что платит и в Украине и там на порядок больше %, но не знаю какая цена за баллы. Если там меняют балы, то тоже не известно что и как . Да, или в интернете .Ощад заявляет что платит и в Украине и там на порядок больше %, но не знаю какая цена за баллы. Если там меняют балы, то тоже не известно что и как . https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/

Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) proftpd66

Повідомлень: 871 З нами з: 22.12.16 Подякував: 87 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 00:36 _hunter написав: M-Audio написав: freeze написав: В принципе это одна из моделей поведения потребителей, которая зиждется на том, что потребитель в условиях нашего монополизма принимает цены на услуги ЖКХ с покорной неизбежностью. В принципе это одна из моделей поведения потребителей, которая зиждется на том, что потребитель в условиях нашего монополизма принимает цены на услуги ЖКХ с покорной неизбежностью.

Простите, а что можно сделать с ценами на ЖКХ на этапе разглядывания платёжки? Или даже при подписании договора. Если эта платёжка соответствует средней по больнице?

Вот когда в городе на группу домов насчитали в два раза больше за отопление, чем всем в округе, там подняли шум, и платежи уменьшили. А если вас лично цена не устраивает, какие варианты?

Я вот тоже не вполне четко помню, например, сколько кубометр воды стоит (в дискуссии по газу участвовать не могу, не пользуюсь).

А вот сколько стоят продукты и товары, которые я покупаю, я в курсе. Просто потому что я могу сравнивать цены и выбирать, где выгоднее, а для этого нужно представлять себе общий уровень. А с коммуналкой зачем? Простите, а что можно сделать с ценами на ЖКХ на этапе разглядывания платёжки? Или даже при подписании договора. Если эта платёжка соответствует средней по больнице?Вот когда в городе на группу домов насчитали в два раза больше за отопление, чем всем в округе, там подняли шум, и платежи уменьшили. А если вас лично цена не устраивает, какие варианты?Я вот тоже не вполне четко помню, например, сколько кубометр воды стоит (в дискуссии по газу участвовать не могу, не пользуюсь).А вот сколько стоят продукты и товары, которые я покупаю, я в курсе. Просто потому что я могу сравнивать цены и выбирать, где выгоднее, а для этого нужно представлять себе общий уровень. А с коммуналкой зачем?

О! -- приятно видеть разумного человека. -- а то уже начал сомниваться в своей (и всоего круга) адекватности -- я, оказывается, обязан знать все параметры платежек. О! -- приятно видеть разумного человека. -- а то уже начал сомниваться в своей (и всоего круга) адекватности -- я, оказывается, обязан знать все параметры платежек.

А вас не смущает что:

- могут кол-во человек проживающих сделать больше, а соответственно за определенные категории прибавить?

- посчитать что у вас счетчик газа на улице и применить повышающий коэффициент на 3- процента (зависит от региона) и это зимой при инд. отоплении газом?

- за свет тоже умеют мутить - причем везде по разному.

Так что вполне есть смысл обращать на такое внимание, интересоваться тарифами и понимать за что же вы все таки платите.

И да заставлять поставщиков пересчитывать по правильным тарифам снижая итоговую сумму платежа.

Например, я заставил по газу пересчитать с коэффициентом с учетом того что счетчик на 9 этаже имеет трубу в квартире более 1,5 метра, а не стоит на улице как они нарисовали. Кругленькую сумму вернули. А вас не смущает что:- могут кол-во человек проживающих сделать больше, а соответственно за определенные категории прибавить?- посчитать что у вас счетчик газа на улице и применить повышающий коэффициент на 3- процента (зависит от региона) и это зимой при инд. отоплении газом?- за свет тоже умеют мутить - причем везде по разному.Так что вполне есть смысл обращать на такое внимание, интересоваться тарифами и понимать за что же вы все таки платите.И да заставлять поставщиков пересчитывать по правильным тарифам снижая итоговую сумму платежа.Например, я заставил по газу пересчитать с коэффициентом с учетом того что счетчик на 9 этаже имеет трубу в квартире более 1,5 метра, а не стоит на улице как они нарисовали. Кругленькую сумму вернули. Востаннє редагувалось ol_zy в Нед 14 лип, 2019 00:45, всього редагувалось 1 раз. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5230 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 00:41 freeze написав: Slx написав: А обычно простое приблизительное знание цены меняет менталитет использования. А обычно простое приблизительное знание цены меняет менталитет использования.



Совершенно верно.



Хотя жители старых многоэтажек, надо признать, поставлены в ущербную позицию - они не могут регулировать например самый затратный раздел на отопление.



Но действительно - знание тарифов меняет менталитет пользователя, это вы точно подметили.

Так же с той же целью важно знать сколько вы лично уплатили налогов - это очень круто меняет самосознание, самооценку и повышает требовательность к сильным мира сего и госструктурам.

Поэтому я давно говорю, налогообложение зарплат надо ввести в обязанность работающего, самосознание человека лично собственноручно уплатившего подоходный, ЕСВ, военный сбор, будет в корне отличаться от ситуации, когда работодатель непонятно сколько, куда и чего заплатил. Совершенно верно.Хотя жители старых многоэтажек, надо признать, поставлены в ущербную позицию - они не могут регулировать например самый затратный раздел на отопление.Но действительно - знание тарифов меняет менталитет пользователя, это вы точно подметили.Так же с той же целью важно знать сколько вы лично уплатили налогов - это очень круто меняет самосознание, самооценку и повышает требовательность к сильным мира сего и госструктурам.Поэтому я давно говорю, налогообложение зарплат надо ввести в обязанность работающего, самосознание человека лично собственноручно уплатившего подоходный, ЕСВ, военный сбор, будет в корне отличаться от ситуации, когда работодатель непонятно сколько, куда и чего заплатил.

и в старых многоэтажках могут за ЦО снизить платежки, собраться и установить тепловой счетчик на дом, но многим проще платить сколько нарисовали и не думать, что его разводят по полной... и в старых многоэтажках могут за ЦО снизить платежки, собраться и установить тепловой счетчик на дом, но многим проще платить сколько нарисовали и не думать, что его разводят по полной... Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5230 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 547 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8178817981808181 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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