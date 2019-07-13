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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лип, 2019 21:10
так бали нараховують тільки за розрахунки закордоном...
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balance
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Додано: Суб 13 лип, 2019 21:14
balance написав:
так бали нараховують тільки за розрахунки закордоном...
Да, или в интернете .
Ощад заявляет что платит и в Украине и там на порядок больше %, но не знаю какая цена за баллы. Если там меняют балы, то тоже не известно что и как .
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Нед 14 лип, 2019 00:36
_hunter написав: M-Audio написав: freeze написав:
В принципе это одна из моделей поведения потребителей, которая зиждется на том, что потребитель в условиях нашего монополизма принимает цены на услуги ЖКХ с покорной неизбежностью.
Простите, а что можно сделать с ценами на ЖКХ на этапе разглядывания платёжки? Или даже при подписании договора. Если эта платёжка соответствует средней по больнице?
Вот когда в городе на группу домов насчитали в два раза больше за отопление, чем всем в округе, там подняли шум, и платежи уменьшили. А если вас лично цена не устраивает, какие варианты?
Я вот тоже не вполне четко помню, например, сколько кубометр воды стоит (в дискуссии по газу участвовать не могу, не пользуюсь).
А вот сколько стоят продукты и товары, которые я покупаю, я в курсе. Просто потому что я могу сравнивать цены и выбирать, где выгоднее, а для этого нужно представлять себе общий уровень. А с коммуналкой зачем?
О! -- приятно видеть разумного человека. -- а то уже начал сомниваться в своей (и всоего круга) адекватности -- я, оказывается, обязан знать все параметры платежек.
А вас не смущает что:
- могут кол-во человек проживающих сделать больше, а соответственно за определенные категории прибавить?
- посчитать что у вас счетчик газа на улице и применить повышающий коэффициент на 3- процента (зависит от региона) и это зимой при инд. отоплении газом?
- за свет тоже умеют мутить - причем везде по разному.
Так что вполне есть смысл обращать на такое внимание, интересоваться тарифами и понимать за что же вы все таки платите.
И да заставлять поставщиков пересчитывать по правильным тарифам снижая итоговую сумму платежа.
Например, я заставил по газу пересчитать с коэффициентом с учетом того что счетчик на 9 этаже имеет трубу в квартире более 1,5 метра, а не стоит на улице как они нарисовали. Кругленькую сумму вернули.
Востаннє редагувалось ol_zy
в Нед 14 лип, 2019 00:45, всього редагувалось 1 раз.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Нед 14 лип, 2019 00:41
freeze написав: Slx написав:
А обычно простое приблизительное знание цены меняет менталитет использования.
Совершенно верно.
Хотя жители старых многоэтажек, надо признать, поставлены в ущербную позицию - они не могут регулировать например самый затратный раздел на отопление.
Но действительно - знание тарифов меняет менталитет пользователя, это вы точно подметили.
Так же с той же целью важно знать сколько вы лично уплатили налогов - это очень круто меняет самосознание, самооценку и повышает требовательность к сильным мира сего и госструктурам.
Поэтому я давно говорю, налогообложение зарплат надо ввести в обязанность работающего, самосознание человека лично собственноручно уплатившего подоходный, ЕСВ, военный сбор, будет в корне отличаться от ситуации, когда работодатель непонятно сколько, куда и чего заплатил.
и в старых многоэтажках могут за ЦО снизить платежки, собраться и установить тепловой счетчик на дом, но многим проще платить сколько нарисовали и не думать, что его разводят по полной...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Нед 14 лип, 2019 11:59
С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?
Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.
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Vert
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Додано: Нед 14 лип, 2019 12:10
ol_zy написав:
и в старых многоэтажках могут за ЦО снизить платежки, собраться и установить тепловой счетчик на дом, но многим проще платить сколько нарисовали и не думать, что его разводят по полной...
у меня поставили счетчик на дом. в итоге платежки стали больше чем просто квадратуру по нормам считали. так что не все так однозначно.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 12:10
Vert написав:С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?
Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.
Вы ФОП, а счет личный не для ведения предпринимательской леятельности ?
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freeze
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