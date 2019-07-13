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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8179818081818182
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:42

  Vert написав:С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?
Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.

Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:32

  Sanio написав:
  Vert написав:С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?
Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.

Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.


НЕТ

в каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма.
ИЛИ если платежи все меньше чем 15к грн., нет проблем.

я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока. :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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  #<1 ... 8179818081818182
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