Додано: Нед 14 лип, 2019 16:32
Sanio написав: Vert написав:
С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?
Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.
Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.
НЕТ
в каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма.
ИЛИ если платежи все
меньше чем 15к грн., нет проблем.
я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)