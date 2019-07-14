Додано: Нед 14 лип, 2019 21:55

подскажите, вот хочу быстро и в большом количестве 1 в месяц покупать валюту (доллар). Но, зная, что в кассах привата бывает такое, что и 500 долларов не шкребут, приходится бегать по разным отделениям в поисках ее. А когда курс растет быстро, то вообще говорят, что нет валюты. Собственно вопрос. Есть ли преимущества у варианта покупки валюты по интернет-карте, перевода валюты на валютную карту (будь это для выплат или универсальная), и обналичивания долларов в конкретный заказанный мной день в нужном количестве. При этом теряю 1% за это (1% при переводе на валют. карту для выплат или же 1% за обналичивание денег с валютной универсал). Купить конечно можно всегда в обменниках, но там, как правило, курс на 10-20 коп. выше. Дайте дельный совет, пожалуйста.