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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лип, 2019 15:42
Vert написав:
С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?
Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.
Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.
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Sanio
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Додано: Нед 14 лип, 2019 16:32
Sanio написав: Vert написав:
С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?
Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.
Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.
НЕТ
в каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма.
ИЛИ если платежи все
меньше чем 15к грн., нет проблем.
я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Нед 14 лип, 2019 21:55
подскажите, вот хочу быстро и в большом количестве 1 в месяц покупать валюту (доллар). Но, зная, что в кассах привата бывает такое, что и 500 долларов не шкребут, приходится бегать по разным отделениям в поисках ее. А когда курс растет быстро, то вообще говорят, что нет валюты. Собственно вопрос. Есть ли преимущества у варианта покупки валюты по интернет-карте, перевода валюты на валютную карту (будь это для выплат или универсальная), и обналичивания долларов в конкретный заказанный мной день в нужном количестве. При этом теряю 1% за это (1% при переводе на валют. карту для выплат или же 1% за обналичивание денег с валютной универсал). Купить конечно можно всегда в обменниках, но там, как правило, курс на 10-20 коп. выше. Дайте дельный совет, пожалуйста.
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dnepryanik
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Додано: Нед 14 лип, 2019 23:33
proftpd66 написав: Sanio написав: Vert написав:
С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?
Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.
Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.
НЕТ
в каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма.
ИЛИ если платежи все
меньше чем 15к грн., нет проблем.
я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока.
Вы разницу улавливаете между тем о чем вы пишете и тем, о чем человек спрашивает? Вы деньги тратите с карты, а человек получает каждый день 10-20 переводов и пополнений наличными. Такие операции с картой попадают не на контроль финмониторинга, а других служб банка. Если не ФОП, то рано или поздно ждите приглашения в банк с документами за что и от кого получаете деньги и блок всех карт и средств до выяснения
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Sanio
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Додано: Нед 14 лип, 2019 23:40
Sanio извиняюсь, я видимо недочитал. Или сообщение было не полное в момент чтения.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Нед 14 лип, 2019 23:44
Ребята,кто подскажет как у Привата с конвертацией при оплате гривневой Универсалтной картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? И если я буду расплачиваться кредитными средствами, то есть какой то дополнительный комиссии? У меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.
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VanKiss
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Додано: Нед 14 лип, 2019 23:47
dnepryanik написав:подскажите, вот хочу быстро и в большом количестве 1 в месяц покупать валюту (доллар). Но, зная, что в кассах привата бывает такое, что и 500 долларов не шкребут, приходится бегать по разным отделениям в поисках ее. А когда курс растет быстро, то вообще говорят, что нет валюты. Собственно вопрос. Есть ли преимущества у варианта покупки валюты по интернет-карте, перевода валюты на валютную карту (будь это для выплат или универсальная), и обналичивания долларов в конкретный заказанный мной день в нужном количестве. При этом теряю 1% за это (1% при переводе на валют. карту для выплат или же 1% за обналичивание денег с валютной универсал). Купить конечно можно всегда в обменниках, но там, как правило, курс на 10-20 коп. выше. Дайте дельный совет, пожалуйста.
Есть конечно. Покупаете на 150кгрн экв в день, ждёте месяц, положив на самый короткий депозит, и снимаете с него на карту для выплат без комиссии. Все.
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Faceless
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