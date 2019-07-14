RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8179818081818182
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:42

  Vert написав:С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?
Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.

Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.
Sanio
 
Повідомлень: 823
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:32

  Sanio написав:
  Vert написав:С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?
Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.

Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.


НЕТ

в каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма.
ИЛИ если платежи все меньше чем 15к грн., нет проблем.

я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока. :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 883
З нами з: 22.12.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:55

Re: Приватбанк

подскажите, вот хочу быстро и в большом количестве 1 в месяц покупать валюту (доллар). Но, зная, что в кассах привата бывает такое, что и 500 долларов не шкребут, приходится бегать по разным отделениям в поисках ее. А когда курс растет быстро, то вообще говорят, что нет валюты. Собственно вопрос. Есть ли преимущества у варианта покупки валюты по интернет-карте, перевода валюты на валютную карту (будь это для выплат или универсальная), и обналичивания долларов в конкретный заказанный мной день в нужном количестве. При этом теряю 1% за это (1% при переводе на валют. карту для выплат или же 1% за обналичивание денег с валютной универсал). Купить конечно можно всегда в обменниках, но там, как правило, курс на 10-20 коп. выше. Дайте дельный совет, пожалуйста.
dnepryanik
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 23:33

  proftpd66 написав:
  Sanio написав:
  Vert написав:С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?
Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.

Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.


НЕТ
в каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма.
ИЛИ если платежи все меньше чем 15к грн., нет проблем.
я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока. :)

Вы разницу улавливаете между тем о чем вы пишете и тем, о чем человек спрашивает? Вы деньги тратите с карты, а человек получает каждый день 10-20 переводов и пополнений наличными. Такие операции с картой попадают не на контроль финмониторинга, а других служб банка. Если не ФОП, то рано или поздно ждите приглашения в банк с документами за что и от кого получаете деньги и блок всех карт и средств до выяснения
Sanio
 
Повідомлень: 823
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 23:40

Sanio извиняюсь, я видимо недочитал. Или сообщение было не полное в момент чтения.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 883
З нами з: 22.12.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 23:44

Re: Приватбанк

Ребята,кто подскажет как у Привата с конвертацией при оплате гривневой Универсалтной картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? И если я буду расплачиваться кредитными средствами, то есть какой то дополнительный комиссии? У меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.
VanKiss
 
Повідомлень: 83
З нами з: 13.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 23:47

Re: Приватбанк

dnepryanik написав:подскажите, вот хочу быстро и в большом количестве 1 в месяц покупать валюту (доллар). Но, зная, что в кассах привата бывает такое, что и 500 долларов не шкребут, приходится бегать по разным отделениям в поисках ее. А когда курс растет быстро, то вообще говорят, что нет валюты. Собственно вопрос. Есть ли преимущества у варианта покупки валюты по интернет-карте, перевода валюты на валютную карту (будь это для выплат или универсальная), и обналичивания долларов в конкретный заказанный мной день в нужном количестве. При этом теряю 1% за это (1% при переводе на валют. карту для выплат или же 1% за обналичивание денег с валютной универсал). Купить конечно можно всегда в обменниках, но там, как правило, курс на 10-20 коп. выше. Дайте дельный совет, пожалуйста.
Есть конечно. Покупаете на 150кгрн экв в день, ждёте месяц, положив на самый короткий депозит, и снимаете с него на карту для выплат без комиссии. Все.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25080
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5915 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 8179818081818182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: VanKiss і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22872)
15.07.2019 00:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.