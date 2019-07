Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Приватбанк Приватбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8179818081818182 Додано: Нед 14 лип, 2019 15:42 Vert написав: С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?

Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов. С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.

Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности. Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности. Sanio Повідомлень: 823 З нами з: 03.09.14 Подякував: 22 раз. Подякували: 86 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 16:32 Sanio написав: Vert написав: С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?

Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов. С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.

Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности. Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.



НЕТ



в каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма.

ИЛИ если платежи все меньше чем 15к грн., нет проблем.



я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока. НЕТв каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма.ИЛИ если платежименьше чем 15к грн., нет проблем.я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока. https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/

Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) proftpd66

Повідомлень: 884 З нами з: 22.12.16 Подякував: 87 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 21:55 Re: Приватбанк подскажите, вот хочу быстро и в большом количестве 1 в месяц покупать валюту (доллар). Но, зная, что в кассах привата бывает такое, что и 500 долларов не шкребут, приходится бегать по разным отделениям в поисках ее. А когда курс растет быстро, то вообще говорят, что нет валюты. Собственно вопрос. Есть ли преимущества у варианта покупки валюты по интернет-карте, перевода валюты на валютную карту (будь это для выплат или универсальная), и обналичивания долларов в конкретный заказанный мной день в нужном количестве. При этом теряю 1% за это (1% при переводе на валют. карту для выплат или же 1% за обналичивание денег с валютной универсал). Купить конечно можно всегда в обменниках, но там, как правило, курс на 10-20 коп. выше. Дайте дельный совет, пожалуйста. dnepryanik Повідомлень: 1 З нами з: 14.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 23:33 proftpd66 написав: Sanio написав: Vert написав: С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?

Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов. С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.

Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности. Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.



НЕТ

в каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма.

ИЛИ если платежи все меньше чем 15к грн., нет проблем.

я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока. НЕТв каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма.ИЛИ если платежименьше чем 15к грн., нет проблем.я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока.

Вы разницу улавливаете между тем о чем вы пишете и тем, о чем человек спрашивает? Вы деньги тратите с карты, а человек получает каждый день 10-20 переводов и пополнений наличными. Такие операции с картой попадают не на контроль финмониторинга, а других служб банка. Если не ФОП, то рано или поздно ждите приглашения в банк с документами за что и от кого получаете деньги и блок всех карт и средств до выяснения Вы разницу улавливаете между тем о чем вы пишете и тем, о чем человек спрашивает? Вы деньги тратите с карты, а человек получает каждый день 10-20 переводов и пополнений наличными. Такие операции с картой попадают не на контроль финмониторинга, а других служб банка. Если не ФОП, то рано или поздно ждите приглашения в банк с документами за что и от кого получаете деньги и блок всех карт и средств до выяснения Sanio Повідомлень: 823 З нами з: 03.09.14 Подякував: 22 раз. Подякували: 86 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 23:40 Sanio извиняюсь, я видимо недочитал. Или сообщение было не полное в момент чтения. https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/

Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) proftpd66

Повідомлень: 884 З нами з: 22.12.16 Подякував: 87 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 23:44 Re: Приватбанк Ребята,кто подскажет как у Привата с конвертацией при оплате гривневой Универсалтной картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? И если я буду расплачиваться кредитными средствами, то есть какой то дополнительный комиссии? У меня карта Visa.Спасибо всем ответившим. VanKiss Повідомлень: 83 З нами з: 13.04.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 23:47 Re: Приватбанк dnepryanik написав: подскажите, вот хочу быстро и в большом количестве 1 в месяц покупать валюту (доллар). Но, зная, что в кассах привата бывает такое, что и 500 долларов не шкребут, приходится бегать по разным отделениям в поисках ее. А когда курс растет быстро, то вообще говорят, что нет валюты. Собственно вопрос. Есть ли преимущества у варианта покупки валюты по интернет-карте, перевода валюты на валютную карту (будь это для выплат или универсальная), и обналичивания долларов в конкретный заказанный мной день в нужном количестве. При этом теряю 1% за это (1% при переводе на валют. карту для выплат или же 1% за обналичивание денег с валютной универсал). Купить конечно можно всегда в обменниках, но там, как правило, курс на 10-20 коп. выше. Дайте дельный совет, пожалуйста. Есть конечно. Покупаете на 150кгрн экв в день, ждёте месяц, положив на самый короткий депозит, и снимаете с него на карту для выплат без комиссии. Все. Есть конечно. Покупаете на 150кгрн экв в день, ждёте месяц, положив на самый короткий депозит, и снимаете с него на карту для выплат без комиссии. Все. Faceless

Модератор Повідомлень: 25083 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5915 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 00:33 proftpd66 написав: Sanio написав: Vert написав: С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?

Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов. С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.

Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности. Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.



НЕТ

в каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма.

ИЛИ если платежи все меньше чем 15к грн., нет проблем.

я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока. НЕТв каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма.ИЛИ если платежименьше чем 15к грн., нет проблем.я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока.



Sanio написав: Вы разницу улавливаете между тем о чем вы пишете и тем, о чем человек спрашивает? Вы деньги тратите с карты, а человек получает каждый день 10-20 переводов и пополнений наличными. Такие операции с картой попадают не на контроль финмониторинга, а других служб банка. Если не ФОП, то рано или поздно ждите приглашения в банк с документами за что и от кого получаете деньги и блок всех карт и средств до выяснения Вы разницу улавливаете между тем о чем вы пишете и тем, о чем человек спрашивает? Вы деньги тратите с карты, а человек получает каждый день 10-20 переводов и пополнений наличными. Такие операции с картой попадают не на контроль финмониторинга, а других служб банка. Если не ФОП, то рано или поздно ждите приглашения в банк с документами за что и от кого получаете деньги и блок всех карт и средств до выяснения









+ в Украине без фин. мон. ЛЮБЫЕ сумму разршены до 15к.

На ОЛХ это работает через ТАС обычные p2p. При том что ОЛХ/prom - uapay пользуется спросом. Новая почта имееют оборот в месяц около 20-50млрд и большая доля через uapay.



Таким образом доля оборота из общей суммы оборота Новой Почты около 3-10млрд в месяц в разные п2п до 15к. Это официально работает.



Эти п2п идут без объяснений. И их порядка 3-10млрд в месяц через ТАС это осуществляется.



Чистая прибыль Новой Почты в год 10млрд. Из этого следует что оборот денежных переводов порядка 200-500млрд по 15к грн, это если просто прикинуть сходу.



и сама новая почта осуществляет перевод п2п чеез Ощад или Райфайзен.



Банду геть! + в Украине без фин. мон. ЛЮБЫЕ сумму разршены до 15к.На ОЛХ это работает через ТАС обычные p2p. При том что ОЛХ/prom - uapay пользуется спросом. Новая почта имееют оборот в месяц около 20-50млрд и большая доля через uapay.Таким образом доля оборота из общей суммы оборота Новой Почты около 3-10млрд в месяц в разные п2п до 15к. Это официально работает.Из этого следует что оборот денежных переводов порядка, это если просто прикинуть сходу.и сама новая почта осуществляет перевод п2п чеез Ощад или Райфайзен.Банду геть! https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/

Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) proftpd66

Повідомлень: 884 З нами з: 22.12.16 Подякував: 87 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 07:21 VanKiss написав: Ребята,кто подскажет как у Привата с конвертацией при оплате гривневой Универсалтной картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? И если я буду расплачиваться кредитными средствами, то есть какой то дополнительный комиссии? У меня карта Visa.Спасибо всем ответившим. Ребята,кто подскажет как у Привата с конвертацией при оплате гривневой Универсалтной картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? И если я буду расплачиваться кредитными средствами, то есть какой то дополнительный комиссии? У меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.

1. Допкомиссии не будет, вне зависимости платеж за свои или за кредитные.

2. Курс реальный, не сильно отличается от Нацбанка.

3. Для фунта лучше использовать Мастер, на пару копеек (2-5) курс выгоднее, чем на Визе. Сам регулярно покупаю барахло на британском Sportsdirect, проверено.

4. Мастер можно завести виртуалку в П24, она абсолютно аналогична Универсалке, разве что не существует физически. Хотя если нужно оплатить именно в счет кредитных, то этот вариант, конечно, не подходит. 1. Допкомиссии не будет, вне зависимости платеж за свои или за кредитные.2. Курс реальный, не сильно отличается от Нацбанка.3. Для фунта лучше использовать Мастер, на пару копеек (2-5) курс выгоднее, чем на Визе. Сам регулярно покупаю барахло на британском Sportsdirect, проверено.4. Мастер можно завести виртуалку в П24, она абсолютно аналогична Универсалке, разве что не существует физически. Хотя если нужно оплатить именно в счет кредитных, то этот вариант, конечно, не подходит. Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу. Solar_simfi

Повідомлень: 2134 З нами з: 10.08.11 Подякував: 26 раз. Подякували: 319 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8179818081818182 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: slasva і 2 гостейМодератори: ТупУм