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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лип, 2019 15:42
Vert написав:
С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?
Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.
Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.
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Sanio
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Додано: Нед 14 лип, 2019 16:32
Sanio написав: Vert написав:
С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?
Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.
Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.
НЕТ
в каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма.
ИЛИ если платежи все
меньше чем 15к грн., нет проблем.
я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Нед 14 лип, 2019 21:55
подскажите, вот хочу быстро и в большом количестве 1 в месяц покупать валюту (доллар). Но, зная, что в кассах привата бывает такое, что и 500 долларов не шкребут, приходится бегать по разным отделениям в поисках ее. А когда курс растет быстро, то вообще говорят, что нет валюты. Собственно вопрос. Есть ли преимущества у варианта покупки валюты по интернет-карте, перевода валюты на валютную карту (будь это для выплат или универсальная), и обналичивания долларов в конкретный заказанный мной день в нужном количестве. При этом теряю 1% за это (1% при переводе на валют. карту для выплат или же 1% за обналичивание денег с валютной универсал). Купить конечно можно всегда в обменниках, но там, как правило, курс на 10-20 коп. выше. Дайте дельный совет, пожалуйста.
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dnepryanik
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Додано: Нед 14 лип, 2019 23:33
proftpd66 написав: Sanio написав: Vert написав:
С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?
Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.
Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.
НЕТ
в каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма.
ИЛИ если платежи все
меньше чем 15к грн., нет проблем.
я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока.
Вы разницу улавливаете между тем о чем вы пишете и тем, о чем человек спрашивает? Вы деньги тратите с карты, а человек получает каждый день 10-20 переводов и пополнений наличными. Такие операции с картой попадают не на контроль финмониторинга, а других служб банка. Если не ФОП, то рано или поздно ждите приглашения в банк с документами за что и от кого получаете деньги и блок всех карт и средств до выяснения
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Sanio
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Додано: Нед 14 лип, 2019 23:40
Sanio извиняюсь, я видимо недочитал. Или сообщение было не полное в момент чтения.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Нед 14 лип, 2019 23:44
Ребята,кто подскажет как у Привата с конвертацией при оплате гривневой Универсалтной картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? И если я буду расплачиваться кредитными средствами, то есть какой то дополнительный комиссии? У меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.
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VanKiss
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Додано: Нед 14 лип, 2019 23:47
dnepryanik написав:подскажите, вот хочу быстро и в большом количестве 1 в месяц покупать валюту (доллар). Но, зная, что в кассах привата бывает такое, что и 500 долларов не шкребут, приходится бегать по разным отделениям в поисках ее. А когда курс растет быстро, то вообще говорят, что нет валюты. Собственно вопрос. Есть ли преимущества у варианта покупки валюты по интернет-карте, перевода валюты на валютную карту (будь это для выплат или универсальная), и обналичивания долларов в конкретный заказанный мной день в нужном количестве. При этом теряю 1% за это (1% при переводе на валют. карту для выплат или же 1% за обналичивание денег с валютной универсал). Купить конечно можно всегда в обменниках, но там, как правило, курс на 10-20 коп. выше. Дайте дельный совет, пожалуйста.
Есть конечно. Покупаете на 150кгрн экв в день, ждёте месяц, положив на самый короткий депозит, и снимаете с него на карту для выплат без комиссии. Все.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 00:33
proftpd66 написав: Sanio написав: Vert написав:
С какой суммы включается финансовый мониторинг у Привата?
Поступают ежедневно 10-20 разных сумм с других карт или наличными с терминалов.
Если вы ФОП, а карта личная, то плохо, финмон быстро включится. А если не ФОП, то с такой частотой поступлений (даже независимо от сумм)на карту банк очень быстро заблокирует карту и передаст информацию в налоговую о вашей незаконной предпринимательской деятельности.
НЕТ
в каждой банке разные правила. Если в месяц p2p 150грн сумма.
ИЛИ если платежи все
меньше чем 15к грн., нет проблем.
я 500к-850к грн за 2 месяца оперировал, покупал презы из заграницы, никто не расстрелял. Это пока.
Sanio написав:
Вы разницу улавливаете между тем о чем вы пишете и тем, о чем человек спрашивает? Вы деньги тратите с карты, а человек получает каждый день 10-20 переводов и пополнений наличными. Такие операции с картой попадают не на контроль финмониторинга, а других служб банка. Если не ФОП, то рано или поздно ждите приглашения в банк с документами за что и от кого получаете деньги и блок всех карт и средств до выяснения
+ в Украине без фин. мон. ЛЮБЫЕ сумму разршены до 15к.
На ОЛХ это работает через ТАС обычные p2p. При том что ОЛХ/prom - uapay пользуется спросом. Новая почта имееют оборот в месяц около 20-50млрд и большая доля через uapay.
Таким образом доля оборота из общей суммы оборота Новой Почты около 3-10млрд в месяц в разные п2п до 15к. Это официально работает.Эти п2п идут без объяснений. И их порядка 3-10млрд в месяц через ТАС это осуществляется.Чистая прибыль Новой Почты в год 10млрд.
Из этого следует что оборот денежных переводов порядка 200-500млрд по 15к грн
, это если просто прикинуть сходу.
и сама новая почта осуществляет перевод п2п чеез Ощад или Райфайзен.
Банду геть!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Пон 15 лип, 2019 07:21
VanKiss написав:
Ребята,кто подскажет как у Привата с конвертацией при оплате гривневой Универсалтной картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? И если я буду расплачиваться кредитными средствами, то есть какой то дополнительный комиссии? У меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.
1. Допкомиссии не будет, вне зависимости платеж за свои или за кредитные.
2. Курс реальный, не сильно отличается от Нацбанка.
3. Для фунта лучше использовать Мастер, на пару копеек (2-5) курс выгоднее, чем на Визе. Сам регулярно покупаю барахло на британском Sportsdirect, проверено.
4. Мастер можно завести виртуалку в П24, она абсолютно аналогична Универсалке, разве что не существует физически. Хотя если нужно оплатить именно в счет кредитных, то этот вариант, конечно, не подходит.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 09:57
proftpd66 написав:
+ в Украине без фин. мон. ЛЮБЫЕ сумму разршены до 15к.
Могу ошибаться, конечно, но по памяти, когда физлицо открывает карточный счет в банке, там подписывается документ, где один из пунктов, что использование карты не должно быть связано с ведением предпринимательской деятельности.
Поэтому вполне логично у банка возникнет рано или поздно вопрос, а за какие красивые глаза вам разные люди кидают на карту 10-20 раз в день разные суммы.
Дальнейшее развитие событий может быть разное.
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