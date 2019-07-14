VanKiss написав:Ребята,кто подскажет как у Привата с конвертацией при оплате гривневой Универсалтной картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? И если я буду расплачиваться кредитными средствами, то есть какой то дополнительный комиссии? У меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.
1. Допкомиссии не будет, вне зависимости платеж за свои или за кредитные. 2. Курс реальный, не сильно отличается от Нацбанка. 3. Для фунта лучше использовать Мастер, на пару копеек (2-5) курс выгоднее, чем на Визе. Сам регулярно покупаю барахло на британском Sportsdirect, проверено. 4. Мастер можно завести виртуалку в П24, она абсолютно аналогична Универсалке, разве что не существует физически. Хотя если нужно оплатить именно в счет кредитных, то этот вариант, конечно, не подходит.
Спасибо за отклик. Вы не могли бы ещё указать любую транзакцию,которую вы осуществили в паре грн-фунт на конкретную дату( сумма в фунте и сумма,списанная в грн).Хочется убедится по какому курсу прошла операция.