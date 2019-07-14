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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8180818181828183
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:02

  Solar_simfi написав:
  VanKiss написав:Ребята,кто подскажет как у Привата с конвертацией при оплате гривневой Универсалтной картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? И если я буду расплачиваться кредитными средствами, то есть какой то дополнительный комиссии? У меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.

1. Допкомиссии не будет, вне зависимости платеж за свои или за кредитные.
2. Курс реальный, не сильно отличается от Нацбанка.
3. Для фунта лучше использовать Мастер, на пару копеек (2-5) курс выгоднее, чем на Визе. Сам регулярно покупаю барахло на британском Sportsdirect, проверено.
4. Мастер можно завести виртуалку в П24, она абсолютно аналогична Универсалке, разве что не существует физически. Хотя если нужно оплатить именно в счет кредитных, то этот вариант, конечно, не подходит.

Спасибо за отклик.
Вы не могли бы ещё указать любую транзакцию,которую вы осуществили в паре грн-фунт на конкретную дату( сумма в фунте и сумма,списанная в грн).Хочется убедится по какому курсу прошла операция.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:06

По поводу множества входящих платежей: а как тогда люди собирают деньги на карточку (типа волонтёры, на лечение, и т.п.)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:07

  Вкладчик1234 написав:По поводу множества входящих платежей: а как тогда люди собирают деньги на карточку (типа волонтёры, на лечение, и т.п.)?

На свой страх и риск
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:22

VanKiss, на 19.06 списание по 33.2796
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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