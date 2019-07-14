Додано: Пон 15 лип, 2019 10:06

По поводу множества входящих платежей: а как тогда люди собирают деньги на карточку (типа волонтёры, на лечение, и т.п.)?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин