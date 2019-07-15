VanKiss написав:Ребята,кто подскажет как у Привата с конвертацией при оплате гривневой Универсалтной картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? И если я буду расплачиваться кредитными средствами, то есть какой то дополнительный комиссии? У меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.
1. Допкомиссии не будет, вне зависимости платеж за свои или за кредитные. 2. Курс реальный, не сильно отличается от Нацбанка. 3. Для фунта лучше использовать Мастер, на пару копеек (2-5) курс выгоднее, чем на Визе. Сам регулярно покупаю барахло на британском Sportsdirect, проверено. 4. Мастер можно завести виртуалку в П24, она абсолютно аналогична Универсалке, разве что не существует физически. Хотя если нужно оплатить именно в счет кредитных, то этот вариант, конечно, не подходит.
Спасибо за отклик. Вы не могли бы ещё указать любую транзакцию,которую вы осуществили в паре грн-фунт на конкретную дату( сумма в фунте и сумма,списанная в грн).Хочется убедится по какому курсу прошла операция.
dnepryanik написав:подскажите, вот хочу быстро и в большом количестве 1 в месяц покупать валюту (доллар). Но, зная, что в кассах привата бывает такое, что и 500 долларов не шкребут, приходится бегать по разным отделениям в поисках ее. А когда курс растет быстро, то вообще говорят, что нет валюты. Собственно вопрос. Есть ли преимущества у варианта покупки валюты по интернет-карте, перевода валюты на валютную карту (будь это для выплат или универсальная), и обналичивания долларов в конкретный заказанный мной день в нужном количестве. При этом теряю 1% за это (1% при переводе на валют. карту для выплат или же 1% за обналичивание денег с валютной универсал). Купить конечно можно всегда в обменниках, но там, как правило, курс на 10-20 коп. выше. Дайте дельный совет, пожалуйста.
Есть конечно. Покупаете на 150кгрн экв в день, ждёте месяц, положив на самый короткий депозит, и снимаете с него на карту для выплат без комиссии. Все.
это в отделении открывать нужно депозит и покупать доллары? Или вы про онлайн?
dnepryanik написав:подскажите, вот хочу быстро и в большом количестве 1 в месяц покупать валюту (доллар). Но, зная, что в кассах привата бывает такое, что и 500 долларов не шкребут, приходится бегать по разным отделениям в поисках ее. А когда курс растет быстро, то вообще говорят, что нет валюты. Собственно вопрос. Есть ли преимущества у варианта покупки валюты по интернет-карте, перевода валюты на валютную карту (будь это для выплат или универсальная), и обналичивания долларов в конкретный заказанный мной день в нужном количестве. При этом теряю 1% за это (1% при переводе на валют. карту для выплат или же 1% за обналичивание денег с валютной универсал). Купить конечно можно всегда в обменниках, но там, как правило, курс на 10-20 коп. выше. Дайте дельный совет, пожалуйста.
Есть конечно. Покупаете на 150кгрн экв в день, ждёте месяц, положив на самый короткий депозит, и снимаете с него на карту для выплат без комиссии. Все.
это в отделении открывать нужно депозит и покупать доллары? Или вы про онлайн?
freeze написав:Поэтому вполне логично у банка возникнет рано или поздно вопрос, а за какие красивые глаза вам разные люди кидают на карту 10-20 раз в день разные суммы. Дальнейшее развитие событий может быть разное.
При Коломойше таких вопросов не возникало, но гипотетически вопрос обсуждался на форуме. Всемирный разум определил - все зависит от назначения платежа, если оно все ПРАВИЛЬНО - никаких вопросов возникать не будет. Ядром разума был и остается Импринтер. Дякую йому.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
гуляйполе написав:Goodman а как правильно? Просто пополнение карточного счета?
Приватний переказ, без ПДВ.
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