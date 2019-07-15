freeze написав: proftpd66 написав:
+ в Украине без фин. мон. ЛЮБЫЕ сумму разршены до 15к.
Могу ошибаться, конечно, но по памяти, когда физлицо открывает карточный счет в банке, там подписывается документ, где один из пунктов, что использование карты не должно быть связано с ведением предпринимательской деятельности.
Поэтому вполне логично у банка возникнет рано или поздно вопрос, а за какие красивые глаза вам разные люди кидают на карту 10-20 раз в день разные суммы.
Дальнейшее развитие событий может быть разное.
нет возможности доказать что это предпринимательство.
Монобанк внес дурацкие правила, что запрещено пополнять депо картой монобанка!
А своей я не могу кредит торчит большой. Нужно только чужой картой.
Пошел в кассу ТАС там очередь, вышел бык охранник сказал что нельзя стоять в очереди, внутреннее расположение банка.
Потом делать кучу п2п переводов через Аллу дебетную карту, в итоге получилась паутина с п2п. Как доказать что предпринимательская, кучу п2п переводов чтобы пополнить депозит.
Алла хотел закрыть счет, отказ от обслуживания дебетных карт, но потом одумались и разрешили использовать