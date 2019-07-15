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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:51
greenozon написав:Хто вміє знімати Євро не кратне 50 одиниць?
сьогодні дізнався (в сервісі замовлення валют в П24), що напр 290 видати ну ніяк не можна, лише кратно 50..
із доларом такого неподобства небуло
Закинути ще 10 готівки чи докупити до круглої суми в онлайні.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 21:16
freeze написав: proftpd66 написав:
+ в Украине без фин. мон. ЛЮБЫЕ сумму разршены до 15к.
Могу ошибаться, конечно, но по памяти, когда физлицо открывает карточный счет в банке, там подписывается документ, где один из пунктов, что использование карты не должно быть связано с ведением предпринимательской деятельности.
Поэтому вполне логично у банка возникнет рано или поздно вопрос, а за какие красивые глаза вам разные люди кидают на карту 10-20 раз в день разные суммы.
Дальнейшее развитие событий может быть разное.
нет возможности доказать что это предпринимательство.
Монобанк внес дурацкие правила, что запрещено пополнять депо картой монобанка!
А своей я не могу кредит торчит большой. Нужно только чужой картой.
Пошел в кассу ТАС там очередь, вышел бык охранник сказал что нельзя стоять в очереди, внутреннее расположение банка.
Потом делать кучу п2п переводов через Аллу дебетную карту, в итоге получилась паутина с п2п. Как доказать что предпринимательская, кучу п2п переводов чтобы пополнить депозит.
Алла хотел закрыть счет, отказ от обслуживания дебетных карт, но потом одумались и разрешили использовать
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Пон 15 лип, 2019 22:00
proftpd66 написав:
нет возможности доказать что это предпринимательство.
Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 22:34
freeze написав: proftpd66 написав:
нет возможности доказать что это предпринимательство.
Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный.
это если >150к в месяц, то, да
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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