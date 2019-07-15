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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8181818281838184 Додано: Пон 15 лип, 2019 20:51 Re: Приватбанк greenozon написав: Хто вміє знімати Євро не кратне 50 одиниць?

сьогодні дізнався (в сервісі замовлення валют в П24), що напр 290 видати ну ніяк не можна, лише кратно 50..



із доларом такого неподобства небуло



Закинути ще 10 готівки чи докупити до круглої суми в онлайні. Закинути ще 10 готівки чи докупити до круглої суми в онлайні. stryzhko Повідомлень: 611 З нами з: 04.10.16 Подякував: 121 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 21:00 Re: Приватбанк greenozon написав: Хто вміє знімати Євро не кратне 50 одиниць? Хто вміє знімати Євро не кратне 50 одиниць?

Я умею! Заказываете чуть больше, приносите свою "сдачу" и забираете нужную Вам сумму (кратную 5 Евро). ДелоФФ-то Я умею! Заказываете чуть больше, приносите свою "сдачу" и забираете нужную Вам сумму (кратную 5 Евро). ДелоФФ-то Flamingo

Повідомлень: 2403 З нами з: 20.03.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 21:16 freeze написав: proftpd66 написав: + в Украине без фин. мон. ЛЮБЫЕ сумму разршены до 15к. + в Украине без фин. мон. ЛЮБЫЕ сумму разршены до 15к.



Могу ошибаться, конечно, но по памяти, когда физлицо открывает карточный счет в банке, там подписывается документ, где один из пунктов, что использование карты не должно быть связано с ведением предпринимательской деятельности.

Поэтому вполне логично у банка возникнет рано или поздно вопрос, а за какие красивые глаза вам разные люди кидают на карту 10-20 раз в день разные суммы.

Дальнейшее развитие событий может быть разное. Могу ошибаться, конечно, но по памяти, когда физлицо открывает карточный счет в банке, там подписывается документ, где один из пунктов, что использование карты не должно быть связано с ведением предпринимательской деятельности.Поэтому вполне логично у банка возникнет рано или поздно вопрос, а за какие красивые глаза вам разные люди кидают на карту 10-20 раз в день разные суммы.Дальнейшее развитие событий может быть разное.



нет возможности доказать что это предпринимательство.



Монобанк внес дурацкие правила, что запрещено пополнять депо картой монобанка! А своей я не могу кредит торчит большой. Нужно только чужой картой.



Пошел в кассу ТАС там очередь, вышел бык охранник сказал что нельзя стоять в очереди, внутреннее расположение банка.



Потом делать кучу п2п переводов через Аллу дебетную карту, в итоге получилась паутина с п2п. Как доказать что предпринимательская, кучу п2п переводов чтобы пополнить депозит.



Алла хотел закрыть счет, отказ от обслуживания дебетных карт, но потом одумались и разрешили использовать нет возможности доказать что это предпринимательство.Монобанк внес дурацкие правила, что запрещено пополнять депо картой монобанка!А своей я не могу кредит торчит большой. Нужно только чужой картой.Пошел в кассу ТАС там очередь, вышел бык охранник сказал что нельзя стоять в очереди, внутреннее расположение банка.Потом делать кучу п2п переводов через Аллу дебетную карту, в итоге получилась паутина с п2п. Как доказать что предпринимательская,Алла хотел закрыть счет, отказ от обслуживания дебетных карт, но потом одумались и разрешили использовать https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/

Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) proftpd66

Повідомлень: 891 З нами з: 22.12.16 Подякував: 88 раз. Подякували: 60 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 22:00 proftpd66 написав: нет возможности доказать что это предпринимательство. нет возможности доказать что это предпринимательство.



Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный. Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный. freeze 4 Повідомлень: 12264 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3602 раз. Подякували: 5245 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 22:34 freeze написав: proftpd66 написав: нет возможности доказать что это предпринимательство. нет возможности доказать что это предпринимательство.



Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный. Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный.



это если >150к в месяц, то, да это если >150к в месяц, то, да https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/

Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) proftpd66

Повідомлень: 891 З нами з: 22.12.16 Подякував: 88 раз. Подякували: 60 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 00:07 proftpd66 написав: freeze написав: proftpd66 написав: нет возможности доказать что это предпринимательство. нет возможности доказать что это предпринимательство.



Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный. Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный.

это если >150к в месяц, то, да это если >150к в месяц, то, да

Если более 150 тыс., то это попадает под финмониторинг, но все операции по картам мониторятся другим подразделением банка и выборочно попадают на проверку любые операции, а если еще по карте наблюдается некоторая активность, которая отличается от обычных операций большинства держателей карт, то рано или поздно банк потребует объяснений. Если р2р переводы еще не так привлекают внимание, то активное пополнения карты наличными через терминал другими лицами точно вызовет ряд вопросов. Доказывать что это не предпринимательская деятельность придется владельцу карты - банк просто заблочит карты и потребует доки за что поступают деньги от разных лиц? Если более 150 тыс., то это попадает под финмониторинг, но все операции по картам мониторятся другим подразделением банка и выборочно попадают на проверку любые операции, а если еще по карте наблюдается некоторая активность, которая отличается от обычных операций большинства держателей карт, то рано или поздно банк потребует объяснений. Если р2р переводы еще не так привлекают внимание, то активное пополнения карты наличными через терминал другими лицами точно вызовет ряд вопросов. Доказывать что это не предпринимательская деятельность придется владельцу карты - банк просто заблочит карты и потребует доки за что поступают деньги от разных лиц? Sanio Повідомлень: 824 З нами з: 03.09.14 Подякував: 22 раз. Подякували: 86 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 00:18 mephala написав: ol_zy написав: и в старых многоэтажках могут за ЦО снизить платежки, собраться и установить тепловой счетчик на дом, но многим проще платить сколько нарисовали и не думать, что его разводят по полной... и в старых многоэтажках могут за ЦО снизить платежки, собраться и установить тепловой счетчик на дом, но многим проще платить сколько нарисовали и не думать, что его разводят по полной...

у меня поставили счетчик на дом. в итоге платежки стали больше чем просто квадратуру по нормам считали. так что не все так однозначно. у меня поставили счетчик на дом. в итоге платежки стали больше чем просто квадратуру по нормам считали. так что не все так однозначно.

Тут палка о двух концах . Сначала надо поставить и посчитать или выгодно вводить его в эксплуатацию или отказаться от счетчика (сломать его) и продолжить платить по нормам.

Обычно, все таки меньше становится, поэтому и не хотят коммунальщики такое ставить. Вот, если топят так что форточки открыты, но тогда можно и прикрутить немного подачу на дом. Тут палка о двух концах. Сначала надо поставить и посчитать или выгодно вводить его в эксплуатацию или отказаться от счетчика (сломать его) и продолжить платить по нормам.Обычно, все таки меньше становится, поэтому и не хотят коммунальщики такое ставить. Вот, если топят так что форточки открыты, но тогда можно и прикрутить немного подачу на дом. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5238 З нами з: 20.01.15 Подякував: 351 раз. Подякували: 547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 05:11 freeze написав: proftpd66 написав: нет возможности доказать что это предпринимательство. нет возможности доказать что это предпринимательство.



Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный. Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный.

Это что за история, можно подробней? Это что за история, можно подробней? F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9570 З нами з: 23.01.13 Подякував: 270 раз. Подякували: 1353 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 8181818281838184 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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