Додано: Пон 15 лип, 2019 22:00

proftpd66 написав: нет возможности доказать что это предпринимательство. нет возможности доказать что это предпринимательство.

Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный.