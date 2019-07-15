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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:51
greenozon написав:Хто вміє знімати Євро не кратне 50 одиниць?
сьогодні дізнався (в сервісі замовлення валют в П24), що напр 290 видати ну ніяк не можна, лише кратно 50..
із доларом такого неподобства небуло
Закинути ще 10 готівки чи докупити до круглої суми в онлайні.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 21:16
freeze написав: proftpd66 написав:
+ в Украине без фин. мон. ЛЮБЫЕ сумму разршены до 15к.
Могу ошибаться, конечно, но по памяти, когда физлицо открывает карточный счет в банке, там подписывается документ, где один из пунктов, что использование карты не должно быть связано с ведением предпринимательской деятельности.
Поэтому вполне логично у банка возникнет рано или поздно вопрос, а за какие красивые глаза вам разные люди кидают на карту 10-20 раз в день разные суммы.
Дальнейшее развитие событий может быть разное.
нет возможности доказать что это предпринимательство.
Монобанк внес дурацкие правила, что запрещено пополнять депо картой монобанка!
А своей я не могу кредит торчит большой. Нужно только чужой картой.
Пошел в кассу ТАС там очередь, вышел бык охранник сказал что нельзя стоять в очереди, внутреннее расположение банка.
Потом делать кучу п2п переводов через Аллу дебетную карту, в итоге получилась паутина с п2п. Как доказать что предпринимательская, кучу п2п переводов чтобы пополнить депозит.
Алла хотел закрыть счет, отказ от обслуживания дебетных карт, но потом одумались и разрешили использовать
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Пон 15 лип, 2019 22:00
proftpd66 написав:
нет возможности доказать что это предпринимательство.
Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 22:34
freeze написав: proftpd66 написав:
нет возможности доказать что это предпринимательство.
Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный.
это если >150к в месяц, то, да
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Вів 16 лип, 2019 00:07
proftpd66 написав: freeze написав: proftpd66 написав:
нет возможности доказать что это предпринимательство.
Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный.
это если >150к в месяц, то, да
Если более 150 тыс., то это попадает под финмониторинг, но все операции по картам мониторятся другим подразделением банка и выборочно попадают на проверку любые операции, а если еще по карте наблюдается некоторая активность, которая отличается от обычных операций большинства держателей карт, то рано или поздно банк потребует объяснений. Если р2р переводы еще не так привлекают внимание, то активное пополнения карты наличными через терминал другими лицами точно вызовет ряд вопросов. Доказывать что это не предпринимательская деятельность придется владельцу карты - банк просто заблочит карты и потребует доки за что поступают деньги от разных лиц?
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Додано: Вів 16 лип, 2019 00:18
mephala написав: ol_zy написав:
и в старых многоэтажках могут за ЦО снизить платежки, собраться и установить тепловой счетчик на дом, но многим проще платить сколько нарисовали и не думать, что его разводят по полной...
у меня поставили счетчик на дом. в итоге платежки стали больше чем просто квадратуру по нормам считали. так что не все так однозначно.
Тут палка о двух концах
. Сначала надо поставить и посчитать или выгодно вводить его в эксплуатацию или отказаться от счетчика (сломать его) и продолжить платить по нормам.
Обычно, все таки меньше становится, поэтому и не хотят коммунальщики такое ставить. Вот, если топят так что форточки открыты, но тогда можно и прикрутить немного подачу на дом.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Вів 16 лип, 2019 05:11
freeze написав: proftpd66 написав:
нет возможности доказать что это предпринимательство.
Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный.
Это что за история, можно подробней?
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Додано: Вів 16 лип, 2019 07:42
Stringer написав: freeze написав: proftpd66 написав:
нет возможности доказать что это предпринимательство.
Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный.
Это что за история, можно подробней?
"Налоговики начали применять санкции к ФЛП за проводки по частным счетам"https://news.finance.ua/ru/news/-/43515 ... ym-schetam
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