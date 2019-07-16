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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8182818381848185 Додано: Вів 16 лип, 2019 14:25 proftpd66 написав: freeze написав: proftpd66 написав: нет возможности доказать что это предпринимательство. нет возможности доказать что это предпринимательство.



Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный. Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный.

это если >150к в месяц, то, да это если >150к в месяц, то, да



Sanio написав: Если более 150 тыс., то это попадает под финмониторинг, но все операции по картам мониторятся другим подразделением банка и выборочно попадают на проверку любые операции, а если еще по карте наблюдается некоторая активность, которая отличается от обычных операций большинства держателей карт, то рано или поздно банк потребует объяснений. Если р2р переводы еще не так привлекают внимание, то активное пополнения карты наличными через терминал другими лицами точно вызовет ряд вопросов. Доказывать что это не предпринимательская деятельность придется владельцу карты - банк просто заблочит карты и потребует доки за что поступают деньги от разных лиц? Если более 150 тыс., то это попадает под финмониторинг, но все операции по картам мониторятся другим подразделением банка и выборочно попадают на проверку любые операции, а если еще по карте наблюдается некоторая активность, которая отличается от обычных операций большинства держателей карт, то рано или поздно банк потребует объяснений. Если р2р переводы еще не так привлекают внимание, то активное пополнения карты наличными через терминал другими лицами точно вызовет ряд вопросов. Доказывать что это не предпринимательская деятельность придется владельцу карты - банк просто заблочит карты и потребует доки за что поступают деньги от разных лиц?



опять 25



юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят?? опять 25юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят?? https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/

Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) proftpd66

Повідомлень: 899 З нами з: 22.12.16 Подякував: 89 раз. Подякували: 60 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 15:11 Re: Приватбанк Прийшло SMS з PRIVATBANK (не PrivatBank). Зареєструйтесь получіть подарок.

Афера. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2682 З нами з: 19.04.12 Подякував: 33 раз. Подякували: 334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 15:19 proftpd66 написав: юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят?? юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??

При чем тут юрлица и платежи по СЭП, которые не имеют ничего общего из заданным вопросом? Входные СЭПы на счета физлиц до 150 тыс. не проверяются. Идет речь о р2р и пополнение наличными от других лиц, особенно на контроле переводы внутри банка между разными ИНН через Приват24 и операции с ТСО с наличными. Большая активность рано или поздно привлечет внимание и неизвестно где и когда это вылезет. Если хотите рисковать, то рискуйте деньгами, а если банк решит заблочить, то будет блок не только по одной карте, а полностью по всем картам и депозитам пока не получат подтверждающие доки по операциям по карте. При чем тут юрлица и платежи по СЭП, которые не имеют ничего общего из заданным вопросом? Входные СЭПы на счета физлиц до 150 тыс. не проверяются. Идет речь о р2р и пополнение наличными от других лиц, особенно на контроле переводы внутри банка между разными ИНН через Приват24 и операции с ТСО с наличными. Большая активность рано или поздно привлечет внимание и неизвестно где и когда это вылезет. Если хотите рисковать, то рискуйте деньгами, а если банк решит заблочить, то будет блок не только по одной карте, а полностью по всем картам и депозитам пока не получат подтверждающие доки по операциям по карте. Sanio Повідомлень: 825 З нами з: 03.09.14 Подякував: 22 раз. Подякували: 86 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 15:27 Sanio написав: proftpd66 написав: юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят?? юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??

При чем тут юрлица и платежи по СЭП, которые не имеют ничего общего из заданным вопросом? При чем тут юрлица и платежи по СЭП, которые не имеют ничего общего из заданным вопросом?





При чем тут платежи по СЭП, которые не имеют ничего общего из заданным вопросом?



(выдел жирным)

юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к по p2p, через VISA SEND или Mastercard SEND, БЕЗ СЭП. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят?? При чем тут платежи по СЭП, которые не имеют ничего общего из заданным вопросом?юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к, БЕЗ СЭП. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят?? https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/

Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) proftpd66

Повідомлень: 899 З нами з: 22.12.16 Подякував: 89 раз. Подякували: 60 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 20:15 Re: Приватбанк proftpd66 написав: юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к по p2p, через VISA SEND или Mastercard SEND, БЕЗ СЭП. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят?? юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к по p2p, через VISA SEND или Mastercard SEND, БЕЗ СЭП. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??

Будут колбасить именно Пабло Эскобара. И колбасить будут достаточно резво. ДФС (а она в этом вопросе бенефициар) интересны не расходы юр/физлиц, а доходы Пабло.

Так понятней? Будут колбасить именно Пабло Эскобара. И колбасить будут достаточно резво. ДФС (а она в этом вопросе бенефициар) интересны не расходы юр/физлиц, а доходы Пабло.Так понятней? apollo

Повідомлень: 1559 З нами з: 17.08.12 Подякував: 11 раз. Подякували: 369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 8182818381848185 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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