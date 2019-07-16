Додано: Вів 16 лип, 2019 15:19

proftpd66 написав: юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят?? юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??

При чем тут юрлица и платежи по СЭП, которые не имеют ничего общего из заданным вопросом? Входные СЭПы на счета физлиц до 150 тыс. не проверяются. Идет речь о р2р и пополнение наличными от других лиц, особенно на контроле переводы внутри банка между разными ИНН через Приват24 и операции с ТСО с наличными. Большая активность рано или поздно привлечет внимание и неизвестно где и когда это вылезет. Если хотите рисковать, то рискуйте деньгами, а если банк решит заблочить, то будет блок не только по одной карте, а полностью по всем картам и депозитам пока не получат подтверждающие доки по операциям по карте.