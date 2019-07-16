proftpd66 написав:нет возможности доказать что это предпринимательство.
Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный.
это если >150к в месяц, то, да
Sanio написав:Если более 150 тыс., то это попадает под финмониторинг, но все операции по картам мониторятся другим подразделением банка и выборочно попадают на проверку любые операции, а если еще по карте наблюдается некоторая активность, которая отличается от обычных операций большинства держателей карт, то рано или поздно банк потребует объяснений. Если р2р переводы еще не так привлекают внимание, то активное пополнения карты наличными через терминал другими лицами точно вызовет ряд вопросов. Доказывать что это не предпринимательская деятельность придется владельцу карты - банк просто заблочит карты и потребует доки за что поступают деньги от разных лиц?
опять 25
юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66 написав:юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??
При чем тут юрлица и платежи по СЭП, которые не имеют ничего общего из заданным вопросом? Входные СЭПы на счета физлиц до 150 тыс. не проверяются. Идет речь о р2р и пополнение наличными от других лиц, особенно на контроле переводы внутри банка между разными ИНН через Приват24 и операции с ТСО с наличными. Большая активность рано или поздно привлечет внимание и неизвестно где и когда это вылезет. Если хотите рисковать, то рискуйте деньгами, а если банк решит заблочить, то будет блок не только по одной карте, а полностью по всем картам и депозитам пока не получат подтверждающие доки по операциям по карте.
proftpd66 написав:юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??
При чем тут юрлица и платежи по СЭП, которые не имеют ничего общего из заданным вопросом?
При чем тут платежи по СЭП, которые не имеют ничего общего из заданным вопросом?
(выдел жирным) юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к по p2p, через VISA SEND или Mastercard SEND, БЕЗ СЭП. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66 написав:юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к по p2p, через VISA SEND или Mastercard SEND, БЕЗ СЭП. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??
Будут колбасить именно Пабло Эскобара. И колбасить будут достаточно резво. ДФС (а она в этом вопросе бенефициар) интересны не расходы юр/физлиц, а доходы Пабло. Так понятней?
Приватбанк сохраняет лидерство по числу вкладчиков-физлиц с огромным отрывом от конкурентов [17:10 16 июля 2019 года ]
По состоянию на 1 июня среди банков, которые являются участниками Фонда гарантирования вкладов (то есть за исключением “Ощадбанка”), наибольшее количество вкладчиков-физлиц было в “Приватбанке” и “Райффайзен Банке Аваль”.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
В частности, вкладчиками “Приватбанка” на отчетную дату были 21,8 млн человек, причем у 5,25 млн человек были вклады в размере до 10 грн.
Вклады в “Райффайзен Банке Аваль” имели 2,4 млн украинцев (695 тыс. — до 10 грн), “Укрсббанке” — 2,16 млн (834 тыс. — до 10 грн), “Альфа-Банке” — 1,95 млн человек (у 1,27 млн —до 10 грн), ПУМБе — 1,88 млн (у 1,26 млн — вклады до 10 грн).
Наибольшая сумма вкладов физлиц на отчетную дату была в “Приватбанке” (182,2 млрд грн), “Альфа-Банке” (33,5 млрд грн), “Райффайзен Банке Аваль” (27 млрд грн), “Укрэксимбанке” (26,6 млрд грн), “Укргазбанке” (22,9 млрд грн).
Наибольшая сумма депозитов, подпадающих под гарантию Фонда гарантирования, — в “Приватбанке” (130,9 млрд грн), “Райффайзен Банке Аваль” (16,4 млрд грн), “Альфа-Банке” (15,6 млрд грн), “Укргазбанке” (12,2 млрд грн), “Укрсиббанке” (11,1 млрд грн).