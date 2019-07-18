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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2019 08:19
Re: Приватбанк
klug, шаблон зникає, коли одержувач змінив реквізити. Шаблон не зникає тільки в регулярних платіжах, але гроші за цими реквізитами не відправляються.
Додано: Чет 18 лип, 2019 08:29
Ну у меня тож ВСЕ шаблоны пропали, дето мес назад заметил. Но т.к. оч. редко теперь шо делаю по шаблонам, то мне пофиХ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:09
Ексім і Глобус змінили МФО, а я не в курсі? Чи Прихват натякає, що час уже з IBAN заповнити?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:06
Подскажите, дали без всяких запросов кредитный лимит в 50к по карте Универсальная. Действительно ли можно тратить эти деньги, и не будет % по кредиту в течении 55 дней? То что потрачу в июле, нужно погасить до 25 августа?
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:07
Всё правильно.
Но снятие кредитных, и переводы с кредитных - с комиссией. Обычные покупки в магазинах и интернете - без процентов и комиссий
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:10
Вкладчик1234 А по платежам по безналу,за которые берут по 3 грн, комиссия больше?
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:14
Обычный платёж по реквизитам - да, будет 3грн+4%, если не ошибаюсь (типа как снятие нала, и отправка)
Если всякая коммуналка - то без дополнительной комиссии как за снятие нала, только фикс. комис, но в пределах 2000грн, если не ошибаюсь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:35
Re: Приватбанк
Коммунальные за кредитные 10к грн/месяц, свыше оплачивать банкет
2к грн/месяц коммунальные без комиссий для пенсионеров.
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:01
MASolomko
Выгодней с карты Тас кома Большая пятерка оплатить комуналку, там помимо льготного периода на кредит 1% кеш бека
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