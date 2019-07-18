Додано: П'ят 19 лип, 2019 05:20

Вчера столкнулся с интересным и непонятным для меня фактом.

Дело было так.

Одни хорошие знакомые... забыли пин-код от своей зарплатной карты. "Разве такое возможно?" - скажете вы. Да, возможно. Точнее, пин-код был написан на бумажке, его вводят, а ... фигвам.

Я, правда, подозреваю, что просто два раза неправильно ввели код, я не присутствовал при этом.

Интересное началось позже.



Я посоветовал им сменить пин с помощью СМС-ки PIN+XXXX, где ХХХХ - четыре последних цифры номера карты. Пришел новый пин. Пошли к банкомату.

Дальше - внимательно. Банкомат - чужой (приватовского поблизости не было).

Карта - Мастеркард (это важно, наверно). Поскольку Мастер, больше 1000 грн за раз снять не дает (в этом банкомате, по крайней мере).

Снимают первый раз 200 грн (так предложил банкомат) и еще три раза по 1000. И все. Все попытки снять далее - "Превышен лимит количества операций" или что-то в этом роде. Т.е. больше не дает снять и сотню.

По моему совету звонят на 3700. После долгой процедуры идентификации (они не члены Голд-клуба, и для "простых клиентов", оказывается, все гораздо сложнее, не знал!) девушка с ГЛ что-то говорит, типа, "через 10 минут сменится лимит"... Люди ждут. Ничего не происходит.

Я советую прости идти домой и попробовать на другой день снять.



А теперь, внимание, вопрос: "А что это было?" Ограничение на количество снятий вообще? Ограничение на количество снятий в чужом банкомате? Ограничение на количество снятий после смены пин-кода? Что это было?!

Жутко любопытно. Как все понимают, позвонить на 3700 или спросить своего персонального менеджера я не могу, т.к. в банках очень не любят, когда задают вопросы про других клиентов... А у самого такого никогда не было.