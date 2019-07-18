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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8185818681878188>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 05:20

Ограничение на количество операций

Вчера столкнулся с интересным и непонятным для меня фактом.
Дело было так.
Одни хорошие знакомые... забыли пин-код от своей зарплатной карты. "Разве такое возможно?" - скажете вы. Да, возможно. Точнее, пин-код был написан на бумажке, его вводят, а ... фигвам.
Я, правда, подозреваю, что просто два раза неправильно ввели код, я не присутствовал при этом.
Интересное началось позже.

Я посоветовал им сменить пин с помощью СМС-ки PIN+XXXX, где ХХХХ - четыре последних цифры номера карты. Пришел новый пин. Пошли к банкомату.
Дальше - внимательно. Банкомат - чужой (приватовского поблизости не было).
Карта - Мастеркард (это важно, наверно). Поскольку Мастер, больше 1000 грн за раз снять не дает (в этом банкомате, по крайней мере).
Снимают первый раз 200 грн (так предложил банкомат) и еще три раза по 1000. И все. Все попытки снять далее - "Превышен лимит количества операций" или что-то в этом роде. Т.е. больше не дает снять и сотню.
По моему совету звонят на 3700. После долгой процедуры идентификации (они не члены Голд-клуба, и для "простых клиентов", оказывается, все гораздо сложнее, не знал!) девушка с ГЛ что-то говорит, типа, "через 10 минут сменится лимит"... Люди ждут. Ничего не происходит.
Я советую прости идти домой и попробовать на другой день снять.

А теперь, внимание, вопрос: "А что это было?" Ограничение на количество снятий вообще? Ограничение на количество снятий в чужом банкомате? Ограничение на количество снятий после смены пин-кода? Что это было?!
Жутко любопытно. Как все понимают, позвонить на 3700 или спросить своего персонального менеджера я не могу, т.к. в банках очень не любят, когда задают вопросы про других клиентов... А у самого такого никогда не было.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:44

Re: Приватбанк

Искатель, это ограничение в банкомате для чужих платежных карт.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:26

  MASolomko написав:Искатель, это ограничение в банкомате для чужих платежных карт.


Тоже так подумал. Перешли к банкомату другого банка (тоже неприватовскому) - и увидели отлуп. Т.е. то же самое выдало (люди не смогли точно повторить, там на английском, они не дружат с инглишем).
Так что загадка сохраняется.
Может, это ограничение на уровне МПС (Мастеркарда) для снятий в чужих банкоматах? Тогда поверю.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:48

Re: Приватбанк

Искатель, делали попытку снять в сети банкоматов одного банка или разных?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:51

  MASolomko написав:Искатель, делали попытку снять в сети банкоматов одного банка или разных?

Из сообщения выше разные
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:56

  MASolomko написав:Искатель, делали попытку снять в сети банкоматов одного банка или разных?

Разных, естественно. Сначала в "Авале", потом в "Полтавабанке".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:56

  Искатель написав:
  MASolomko написав:Искатель, это ограничение в банкомате для чужих платежных карт.


Тоже так подумал. Перешли к банкомату другого банка (тоже неприватовскому) - и увидели отлуп. Т.е. то же самое выдало (люди не смогли точно повторить, там на английском, они не дружат с инглишем).
Так что загадка сохраняется.
Может, это ограничение на уровне МПС (Мастеркарда) для снятий в чужих банкоматах? Тогда поверю.

Ну это ограничения самого привата, на количество операций по снятию налички в чужих банкоматах. Если я не ошибаюсь, то банки эмитенты платят фиксированную комиссию владельцу банкомата. Именно поэтому многие банки владельцы банкоматов ограничивают сумму к снятию для чужих карт - чтобы больше денег наварить
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:00

  Stringer написав:
  Искатель написав:
  MASolomko написав:Искатель, это ограничение в банкомате для чужих платежных карт.


Тоже так подумал. Перешли к банкомату другого банка (тоже неприватовскому) - и увидели отлуп. Т.е. то же самое выдало (люди не смогли точно повторить, там на английском, они не дружат с инглишем).
Так что загадка сохраняется.
Может, это ограничение на уровне МПС (Мастеркарда) для снятий в чужих банкоматах? Тогда поверю.

Ну это ограничения самого привата, на количество операций по снятию налички в чужих банкоматах. Если я не ошибаюсь, то банки эмитенты платят фиксированную комиссию владельцу банкомата. Именно поэтому многие банки владельцы банкоматов ограничивают сумму к снятию для чужих карт - чтобы больше денег наварить


Очень правдоподобно. Тогда следующий вопрос, даже два:
1. Как узнать, какое количество подобных операций установлено?
2. Можно ли с этим что-то сделать, т.е. изменить его на сутки или на постоянной основе?
Было у меня когда-то... карта "ВТБ", а самого ВТБ уж год, как не было в городе. И снимал я 25000 в банкомате "Кредобанка" (долгих лет жизни этому учреждению!), по 1000 за подход... но кол-тво подходов было не лимитировано.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:02

Искатель я не любитель налички, поэтому таковой практики не имею, но думаю, что вам про этот лимит никто не сознается, и изменить его нет никакой возможности - это ж приват
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:17

  Искатель написав:
  MASolomko написав:Искатель, делали попытку снять в сети банкоматов одного банка или разных?

Разных, естественно. Сначала в "Авале", потом в "Полтавабанке".

полтава банк не показатель. у них что то не так с сторонними картами.
вообще отказываются что либо выдать с первого раза.
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