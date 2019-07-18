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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8185818681878188
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:18

  Stringer написав:Искатель я не любитель налички, поэтому таковой практики не имею, но думаю, что вам про этот лимит никто не сознается, и изменить его нет никакой возможности - это ж приват

Я сам не любитель, но в жизни бывают разные случаи :)
Искатель
 
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