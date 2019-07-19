Я сам не любитель, но в жизни бывают разные случаи
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:18
Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:27
Искатель
карта была Мастеркард, а Полтавабанк по-моему только с Визой работает, у меня такое было в БМ Банке, они работали только с Визой и их банкоматы не выдавали деньги по картам мастеркарда
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:55
Re: Приватбанк
Недавно (в кінці червня) був у столиці і раптом стала потрібна готівка біля КНУ. В КНУ банкомат привату не працював, по гуглу рядом банкомат насправді відсутній, рядом відділення - шалена черга. Підхожу до ощадівського, після купи кнопок пропонує зняти аж 200 грн., знову все з початку і я отримую аж 3х200, після чого банкомат відлуплює назовсім. Ніколи не думав, що білого в центрі Києва може бути проблемою отримати трохи готівки з картки привата.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:04
А це тільки в мене П24 глючить? Поповнення депо і перекази не проводить вже близько години ...
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:24
Re: Приватбанк
kreuz, сбой. До 17:30 обещают исправить.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:26
Re: Приватбанк
Постоянно снимаю с ощадовского %% своих кошылей:
- Глобус
- БИС
- ТАС
- А-банка
- Универсал
никогда проблем не было , снимал мин по 2000 за раз.
в меню "ныряйте" глубже , где есть выбор суммы.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:31
Re: Приватбанк
Из моего опыта с визы в ощаде дают снять 3*2000
С мастера 3*1000.
Но нужно глубже копать как сказали.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:12
Re: Приватбанк
Я б з радістю, але активне було тільки віконце з макс. сумою 200 грн.
Взагалі не часто знімаю готівку, а це і "чужого" банкомату і навіть не очікував таких незручностей.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:15
Чтобы использовать льготный период, кредитку надо пополнить до 25 числа. Это до 23:59 24-го или до 23:59 25-го?
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:30
25
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