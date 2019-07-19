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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8186818781888189>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:18

  Stringer написав:Искатель я не любитель налички, поэтому таковой практики не имею, но думаю, что вам про этот лимит никто не сознается, и изменить его нет никакой возможности - это ж приват

Я сам не любитель, но в жизни бывают разные случаи :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:27

Искатель
карта была Мастеркард, а Полтавабанк по-моему только с Визой работает, у меня такое было в БМ Банке, они работали только с Визой и их банкоматы не выдавали деньги по картам мастеркарда
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:55

Re: Приватбанк

  Искатель написав:Дальше - внимательно. Банкомат - чужой (приватовского поблизости не было).
Карта - Мастеркард (это важно, наверно). Поскольку Мастер, больше 1000 грн за раз снять не дает (в этом банкомате, по крайней мере).
Снимают первый раз 200 грн (так предложил банкомат) и еще три раза по 1000. И все. Все попытки снять далее - "Превышен лимит количества операций" или что-то в этом роде. Т.е. больше не дает снять и сотню.


Недавно (в кінці червня) був у столиці і раптом стала потрібна готівка біля КНУ. В КНУ банкомат привату не працював, по гуглу рядом банкомат насправді відсутній, рядом відділення - шалена черга. Підхожу до ощадівського, після купи кнопок пропонує зняти аж 200 грн., знову все з початку і я отримую аж 3х200, після чого банкомат відлуплює назовсім. Ніколи не думав, що білого в центрі Києва може бути проблемою отримати трохи готівки з картки привата.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:04

А це тільки в мене П24 глючить? Поповнення депо і перекази не проводить вже близько години ...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:24

Re: Приватбанк

kreuz, сбой. До 17:30 обещают исправить.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:26

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:Підхожу до ощадівського, після купи кнопок пропонує зняти аж 200 грн., знову все з початку і я отримую аж 3х200, після чого банкомат відлуплює назовсім. Ніколи не думав, що білого в центрі Києва може бути проблемою отримати трохи готівки з картки привата.


Постоянно снимаю с ощадовского %% своих кошылей:

- Глобус
- БИС
- ТАС
- А-банка
- Универсал

никогда проблем не было , снимал мин по 2000 за раз.
в меню "ныряйте" глубже , где есть выбор суммы.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:31

Re: Приватбанк

Из моего опыта с визы в ощаде дают снять 3*2000
С мастера 3*1000.
Но нужно глубже копать как сказали.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:12

Re: Приватбанк

  Goodman написав:в меню "ныряйте" глубже , где есть выбор суммы.


Я б з радістю, але активне було тільки віконце з макс. сумою 200 грн.
Взагалі не часто знімаю готівку, а це і "чужого" банкомату і навіть не очікував таких незручностей.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:15

Чтобы использовать льготный период, кредитку надо пополнить до 25 числа. Это до 23:59 24-го или до 23:59 25-го?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:30

  rudnitep написав:Чтобы использовать льготный период, кредитку надо пополнить до 25 числа. Это до 23:59 24-го или до 23:59 25-го?

25
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velvet
 
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