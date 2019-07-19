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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:00
До 23:50 25-го числа місяця, після 23:50 одного разу згадав, та вже дарма, попав на проценти.
Якщо нічого не змінилося, то не тягніть так довго, тим більше зараз (наприклад сьогодні) гальма спостерігаються частіше...
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