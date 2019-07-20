|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:00
До 23:50 25-го числа місяця, після 23:50 одного разу згадав, та вже дарма, попав на проценти.
Якщо нічого не змінилося, то не тягніть так довго, тим більше зараз (наприклад сьогодні) гальма спостерігаються частіше...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Нед 21 лип, 2019 08:52
Депозит вчора закінчився і не встиг зняти чи перевести на карту. Автоматично продовжився на 1міс.. Треба 1 місяць чекати чи є правило 3 робочі дні?
Додано: Нед 21 лип, 2019 09:13
Додано: Нед 21 лип, 2019 09:14
Re: Приватбанк
Є, в робочі дні з 9.00 до 19.00 зможете розірвати достроково.
|