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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8186818781888189
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:51

И, видимо, до 23-55.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:00

  rudnitep написав:Чтобы использовать льготный период, кредитку надо пополнить до 25 числа. Это до 23:59 24-го или до 23:59 25-го?

До 23:50 25-го числа місяця, після 23:50 одного разу згадав, та вже дарма, попав на проценти.

Якщо нічого не змінилося, то не тягніть так довго, тим більше зараз (наприклад сьогодні) гальма спостерігаються частіше...
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 08:52

Депозит вчора закінчився і не встиг зняти чи перевести на карту. Автоматично продовжився на 1міс.. Треба 1 місяць чекати чи є правило 3 робочі дні?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:13

  Ethereum написав:Депозит вчора закінчився і не встиг зняти чи перевести на карту. Автоматично продовжився на 1міс.. Треба 1 місяць чекати чи є правило 3 робочі дні?

А кнопочка "Розірвати" не активна? Якщо тільки вчора закінчився, то має бути.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:14

Re: Приватбанк

Ethereum написав:Автоматично продовжився на 1міс.. Треба 1 місяць чекати чи є правило 3 робочі дні?

Є, в робочі дні з 9.00 до 19.00 зможете розірвати достроково.
stryzhko
 
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