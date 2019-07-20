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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:00
До 23:50 25-го числа місяця, після 23:50 одного разу згадав, та вже дарма, попав на проценти.
Якщо нічого не змінилося, то не тягніть так довго, тим більше зараз (наприклад сьогодні) гальма спостерігаються частіше...
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Додано: Нед 21 лип, 2019 08:52
Депозит вчора закінчився і не встиг зняти чи перевести на карту. Автоматично продовжився на 1міс.. Треба 1 місяць чекати чи є правило 3 робочі дні?
Додано: Нед 21 лип, 2019 09:13
Додано: Нед 21 лип, 2019 09:14
Re: Приватбанк
Є, в робочі дні з 9.00 до 19.00 зможете розірвати достроково.
Додано: Нед 21 лип, 2019 14:13
Добрий день, був здійснений 1 платіж ОЧ (21.07)
скажіть, до якого терміну потрібно повернути списану 1 частину, щоб не платити відсотки?
Додано: Нед 21 лип, 2019 16:48
Треба до 1 місяця погасити все, що витратили в цьому місяці і зайти в плюс на суму необхідну для наступного і для всіх наступних платежів також аналогічно в наступні місяці, якщо вони є.
ЯКІ ІСНУЮТЬ КОМІСІЇ ЗА СЕРВІСОМ «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ»?
0% – у разі списання регулярного платежу з власних коштів клієнта;
4% – у разі списання регулярного платежу з кредитних коштів клієнта.
Перший платіж у момент оформлення «Оплати частинами» – без комісій.
ДО ЯКОГО ЧИСЛА КОЖНОГО МІСЯЦЯ ПОТРІБНО ВНОСИТИ ПЛАТІЖ НА КАРТКУ ДЛЯ ПОГАШЕННЯ ДОГОВОРУ ЗА СЕРВІСОМ «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ»? Якщо Ви хочете погасити заборгованість в рахунок особистих коштів, то суму щомісячного платежу потрібно вносити до дати списання (число оформлення покупки). Якщо це вихідний, то кошти на картку потрібно вносити в останній робочий день перед датою списання.
Якщо списання щомісячного платежу відбувається в рахунок кредитних коштів, то вносити суму платежу потрібно до 25 числа. Якщо це вихідний, то кошти на картку потрібно вносити в останній робочий день перед датою списання.
Дата списання платежу – це число оформлення договору за сервісом.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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