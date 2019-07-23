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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8189819081918192
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 14:10

  MASolomko написав:kesha876, веб-версии я такой кнопки не находил. В мобильной бета-версии кнопка есть на том же месте.


Понял, нужна кнопка как раз в веб-версии.
И, если вдруг принудительно переведут на бета-версию, то как будем смотреть сколько надо заплатить?
kesha876
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 14:53

Re: Приватбанк

  kesha876 написав:И, если вдруг принудительно переведут на бета-версию, то как будем смотреть сколько надо заплатить?


Д1вка отделении ждет Вас, у нее планы на счет Вас и не амурные.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 15:58

  Goodman написав: Д1вка отделении ждет Вас, у нее планы на счет Вас и не амурные.

А чего оно меня ждёт?
И что за планы (это то, что Вы курите, наверное?) у неё?
kesha876
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 16:11

Re: Приватбанк

  kesha876 написав:А чего оно меня ждёт?
Депозит открыть/переоформить. Карточку активировать кредитную или GOLD. Страховочку подключить, обучение пройти, копилочку подключить...
И многое другое.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 16:21

  MASolomko написав:Депозит открыть/переоформить. Карточку активировать кредитную или GOLD. Страховочку подключить, обучение пройти, копилочку подключить...
И многое другое.

Так это всё делается без девок... :mrgreen:
С девками "И многое другое" делается.
kesha876
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:27

Re: Приватбанк

Если со своей УНИ карты на чужую УНИ карту перечислить деньги, то это без комиссий?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:28

Re: Приватбанк

Yuri_61 написав:Если со своей УНИ карты на чужую УНИ карту перечислить деньги, то это без комиссий?
Без комісії.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:31

  Zochan написав:
Yuri_61 написав:Если со своей УНИ карты на чужую УНИ карту перечислить деньги, то это без комиссий?
Без комісії.

Не всегда
mustbe
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