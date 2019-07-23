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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 лип, 2019 14:10
MASolomko написав:
kesha876, веб-версии я такой кнопки не находил. В мобильной бета-версии кнопка есть на том же месте.
Понял, нужна кнопка как раз в веб-версии.
И, если вдруг принудительно переведут на бета-версию, то как будем смотреть сколько надо заплатить?
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kesha876
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Додано: Вів 23 лип, 2019 14:53
kesha876 написав:
И, если вдруг принудительно переведут на бета-версию, то как будем смотреть сколько надо заплатить?
Д1вка отделении ждет Вас, у нее планы на счет Вас и не амурные.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Вів 23 лип, 2019 15:58
Goodman написав:
Д1вка отделении ждет Вас, у нее планы на счет Вас и не амурные.
А чего оно меня ждёт?
И что за планы (это то, что Вы курите, наверное?) у неё?
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kesha876
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Додано: Вів 23 лип, 2019 16:11
kesha876 написав:
А чего оно меня ждёт?
Депозит открыть/переоформить. Карточку активировать кредитную или GOLD. Страховочку подключить, обучение пройти, копилочку подключить...
И многое другое.
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MASolomko
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Додано: Вів 23 лип, 2019 16:21
MASolomko написав:
Депозит открыть/переоформить. Карточку активировать кредитную или GOLD. Страховочку подключить, обучение пройти, копилочку подключить...
И многое другое.
Так это всё делается без девок...
С девками "И многое другое" делается.
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kesha876
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Додано: Сер 24 лип, 2019 17:27
Если со своей УНИ карты на чужую УНИ карту перечислить деньги, то это без комиссий?
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Yuri_61
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Додано: Сер 24 лип, 2019 17:28
Yuri_61 написав:Если со своей УНИ карты на чужую УНИ карту перечислить деньги, то это без комиссий?
Без комісії.
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Zochan
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Додано: Сер 24 лип, 2019 17:31
Zochan написав:
Yuri_61 написав:Если со своей УНИ карты на чужую УНИ карту перечислить деньги, то это без комиссий?
Без комісії.
Не всегда
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mustbe
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