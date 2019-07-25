RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8191819281938194
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:57

  Flamingo написав:Если перечислять не свои а кредитные...

Бинго !
В исходном вопросе это не уточнялось, потому и написал "Не всегда"
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2118
З нами з: 27.12.17
Подякував: 54 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 11:02

Кста, 5% на билеты это еще и по промо-акции. До 30.11.2019.
https://promos.privatbank.ua/ua/signature
2 человека уже зарегистрировалось.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4305
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:25

  Flamingo написав:
  Вкладчик1234 написав:Как обычно в рекламе, не написано сколько это стоит.
Ну почему же - написано
4000 грн. со старта + 500 ежемесячно. Итого 10000 за эти деньги инфиню в некоторых банках можно взять легко и плюшек будет побольше.
  Вкладчик1234 написав:Как обычно в рекламе, не написано сколько это стоит.

"Гора родила мышь", короче :)

Согласен

ну смотря сколько тратить на билеты. и есть ли ограничения по начислению изюма.
через пол шарика слетать семьей в 3-5 человек не три копейки стоит.
вообщем карта реально для тех кто вип.
mephala
 
Повідомлень: 4989
З нами з: 07.04.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:05

  mephala написав:ну смотря сколько тратить на билеты. и есть ли ограничения по начислению изюма.
через пол шарика слетать семьей в 3-5 человек не три копейки стоит.
вообщем карта реально для тех кто вип.

4.1. Організатор нараховує кешбек у розмірі 5% від суми покупки, але не більше 500 грн. за одну покупку без урахуванням податку, за купівлю квитків на транспорт (в Акції приймають участь авіа, залізничні та автобусні квитки) з гривневої картки Visa Signature та кошти зараховуються на гривневу картку Visa Signature Клієнта (надалі – «Заохочення Акції»).
4.2. Загальна сума нарахувань грошових коштів (Заохочення Акції) одному Учаснику Акції в місяць – не більше ніж 2000 грн. без урахування податку.
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 231
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:28

Re: Приватбанк

шот субсидюхи на ≈9 рябчиков меньше,чем в кабине https://subsidii.ioc.gov.ua/.
Пенсия увеличена на ≈3 грн. Кабина реестра светит субсидию на ≈11 грн. меньше,чем в прошлом месяце,а по факту в Примат зашло еще минус ≈9.
Чудесатое гос-во :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 03.12.14
Подякував: 335 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8191819281938194
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, wolt450, Квесторе_поверніться і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73752)
25.07.2019 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.