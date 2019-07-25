RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8191819281938194
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:57

  Flamingo написав:Если перечислять не свои а кредитные...

Бинго !
В исходном вопросе это не уточнялось, потому и написал "Не всегда"
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2119
З нами з: 27.12.17
Подякував: 54 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 11:02

Кста, 5% на билеты это еще и по промо-акции. До 30.11.2019.
https://promos.privatbank.ua/ua/signature
2 человека уже зарегистрировалось.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4305
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:25

  Flamingo написав:
  Вкладчик1234 написав:Как обычно в рекламе, не написано сколько это стоит.
Ну почему же - написано
4000 грн. со старта + 500 ежемесячно. Итого 10000 за эти деньги инфиню в некоторых банках можно взять легко и плюшек будет побольше.
  Вкладчик1234 написав:Как обычно в рекламе, не написано сколько это стоит.

"Гора родила мышь", короче :)

Согласен

ну смотря сколько тратить на билеты. и есть ли ограничения по начислению изюма.
через пол шарика слетать семьей в 3-5 человек не три копейки стоит.
вообщем карта реально для тех кто вип.
mephala
 
Повідомлень: 4989
З нами з: 07.04.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:05

  mephala написав:ну смотря сколько тратить на билеты. и есть ли ограничения по начислению изюма.
через пол шарика слетать семьей в 3-5 человек не три копейки стоит.
вообщем карта реально для тех кто вип.

4.1. Організатор нараховує кешбек у розмірі 5% від суми покупки, але не більше 500 грн. за одну покупку без урахуванням податку, за купівлю квитків на транспорт (в Акції приймають участь авіа, залізничні та автобусні квитки) з гривневої картки Visa Signature та кошти зараховуються на гривневу картку Visa Signature Клієнта (надалі – «Заохочення Акції»).
4.2. Загальна сума нарахувань грошових коштів (Заохочення Акції) одному Учаснику Акції в місяць – не більше ніж 2000 грн. без урахування податку.
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 231
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:28

Re: Приватбанк

шот субсидюхи на ≈9 рябчиков меньше,чем в кабине https://subsidii.ioc.gov.ua/.
Пенсия увеличена на ≈3 грн. Кабина реестра светит субсидию на ≈11 грн. меньше,чем в прошлом месяце,а по факту в Примат зашло еще минус ≈9.
Чудесатое гос-во :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 03.12.14
Подякував: 336 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 18:16

Мизантрóп
В мене отримана в Приваті субсидія повністю відповідає тій, що на сайті пошуку отримувачів субсидії. Хоча в цьому місяці її й трохи зменшили порівняно з попереднім (на 4 грн.). Мабуть тому, що перерахували пенсію (+22 грн.).
Alexander_s
 
Повідомлень: 226
З нами з: 24.11.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 19:58

  wig написав:Кста, 5% на билеты это еще и по промо-акции. До 30.11.2019.
https://promos.privatbank.ua/ua/signature
2 человека уже зарегистрировалось.

Так там таааакие преимущества!

1.Карта вертикальная.
2. С лазерной гравировкой для нанесения данных и подписи.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3994
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 00:03

  guntherhouse777 написав:
1.Карта вертикальная.
2. С лазерной гравировкой для нанесения данных и подписи.


каСИРУХИ в магазинах будут млеть.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8678
З нами з: 16.11.11
Подякував: 655 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 00:06

  guntherhouse777 написав:
  wig написав:Кста, 5% на билеты это еще и по промо-акции. До 30.11.2019.
https://promos.privatbank.ua/ua/signature
2 человека уже зарегистрировалось.

Так там таааакие преимущества!

1.Карта вертикальная.
2. С лазерной гравировкой для нанесения данных и подписи.


а сам пластик "высшего" качества? или эко)))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 21.04.11
Подякував: 441 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 00:46

Друзья, растолкуйте пожалуйста.
Есть карта, с которой в июне было потрачено 19 с копейками тысяч гривен.
весь июль в приват24 висит сумма долга, типа погасите до 25го июля. 25го в 19:00 через терминал наличкой закидывается 18100 и в 19:09 через приват24 другой клиент закидывает остальное.

Ночью в ИБ вот такая картина:
Зображення

Это типа ночной глюк и утром больному похорошеет? или готовиться к переписке со студентами?
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8678
З нами з: 16.11.11
Подякував: 655 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8191819281938194
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WachtAmRhein і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.