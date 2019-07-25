Бинго !
В исходном вопросе это не уточнялось, потому и написал "Не всегда"
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2019 10:57
Бинго !
В исходном вопросе это не уточнялось, потому и написал "Не всегда"
Додано: Чет 25 лип, 2019 11:02
Кста, 5% на билеты это еще и по промо-акции. До 30.11.2019.
2 человека уже зарегистрировалось.
Додано: Чет 25 лип, 2019 15:25
ну смотря сколько тратить на билеты. и есть ли ограничения по начислению изюма.
через пол шарика слетать семьей в 3-5 человек не три копейки стоит.
вообщем карта реально для тех кто вип.
Додано: Чет 25 лип, 2019 16:05
4.1. Організатор нараховує кешбек у розмірі 5% від суми покупки, але не більше 500 грн. за одну покупку без урахуванням податку, за купівлю квитків на транспорт (в Акції приймають участь авіа, залізничні та автобусні квитки) з гривневої картки Visa Signature та кошти зараховуються на гривневу картку Visa Signature Клієнта (надалі – «Заохочення Акції»).
4.2. Загальна сума нарахувань грошових коштів (Заохочення Акції) одному Учаснику Акції в місяць – не більше ніж 2000 грн. без урахування податку.
Додано: Чет 25 лип, 2019 16:28
Re: Приватбанк
шот субсидюхи на ≈9 рябчиков меньше,чем в кабине
Пенсия увеличена на ≈3 грн. Кабина реестра светит субсидию на ≈11 грн. меньше,чем в прошлом месяце,а по факту в Примат зашло еще минус ≈9.
Чудесатое гос-во
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 25 лип, 2019 18:16
Мизантрóп
В мене отримана в Приваті субсидія повністю відповідає тій, що на сайті пошуку отримувачів субсидії. Хоча в цьому місяці її й трохи зменшили порівняно з попереднім (на 4 грн.). Мабуть тому, що перерахували пенсію (+22 грн.).
Додано: Чет 25 лип, 2019 19:58
Так там таааакие преимущества!
1.Карта вертикальная.
2. С лазерной гравировкой для нанесения данных и подписи.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 00:03
Додано: П'ят 26 лип, 2019 00:06
а сам пластик "высшего" качества? или эко)))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: П'ят 26 лип, 2019 00:46
Друзья, растолкуйте пожалуйста.
Есть карта, с которой в июне было потрачено 19 с копейками тысяч гривен.
весь июль в приват24 висит сумма долга, типа погасите до 25го июля. 25го в 19:00 через терминал наличкой закидывается 18100 и в 19:09 через приват24 другой клиент закидывает остальное.
Ночью в ИБ вот такая картина:
Это типа ночной глюк и утром больному похорошеет? или готовиться к переписке со студентами?
Зараз переглядають цей форум: WachtAmRhein і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|